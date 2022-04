HM CINAC Madrid realiza más de 1.700 consultas relativas a enfermedad de Parkinson y temblor esencial

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

En el pasado ejercicio HM CINAC Madrid ha realizado más de 1.700 consultas relativas a enfermedad de Parkinson y temblor esencial, que derivaron en 94 ingresos hospitalarios, la realización de 75 procedimientos mediante ultrasonidos de alta intensidad (HIFU) y 110 PET-RM.

Estas cifras acompañan a las 43.772 consultas de Neurología y los 816 ingresos que se realizaron en los centros hospitalarios de HM Hospitales en la Comunidad de Madrid, y fruto de esta intensa actividad asistencial se ha producido un alto volumen de pruebas neurofisiológicas.

Además, la Psiquiatría es otra área terapéutica dependiente de HM CINAC que tiene una gran relevancia en el Grupo como servicio de especial importancia. De hecho, en 2021 se contabilizaron 18.154 consultas, y se produjeron 328 ingresos hospitalarios, lo que es buena muestra de la intensa actividad desarrollada.

Del mismo modo, la Psicología también se encuentra recogida bajo este paraguas, registrando un total de 9.161 consultas. Además, a lo largo de 2021 HM CINAC Madrid obtuvo un hito histórico al alcanzar la realización de más de 100 casos de subtalamotomía mediante HIFU para abordar las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson.

La subtalamotomía mediante HIFU empezó a realizarse en HM CINAC Madrid en 2017 y es una técnica eficaz y segura y consiste en la realización de una termoablación (aumento de temperatura en un punto diana de forma progresiva y controlada) focal del núcleo subtalámico en uno de los hemisferios cerebrales, con la guía de la imagen de RNM simultánea durante el procedimiento.

De esta forma, se consigue revertir el temblor parkinsoniano, la rigidez y la bradicinesia. Esta técnica, mínimamente invasiva, impacta sobre las estructuras profundas del cerebro sin la necesidad de realizar una incisión craneal ni penetración en el parénquima cerebral y tiene efecto clínico inmediato.

"La enfermedad de Parkinson es la segunda patología neurodegenerativa más frecuente y se espera que en las próximas décadas se produzca un verdadero efecto pandemia, por lo que la investigación científica es un arma indispensable para afrontar el escenario venidero. Aunque HM CINAC es un centro diseñado e ideado por HM Hospitales para desarrollar investigación básica y clínica del más alto nivel en el estudio de las enfermedades neurodegenerativas para frenar sus efectos, no podemos olvidar la aplicación directa sobre los pacientes", ha explicado Obeso.

Por esta razón, ha destacadi la importancia de señalar el número de procedimientos que realizamos con ultrasonidos y dar así una dimensión real del impacto de nuestras investigaciones en los pacientes. "Por esa razón, que hayamos alcanzado la cifra histórica de las 100 subtalamotomías HIFU para revertir las manifestaciones motoras de la enfermedad de Parkinson en 2021, es el mejor ejemplo de la dimensión asistencial de HM CINAC", ha enfatizado.

A esta cifra de subtalamotomías alcanzada se ha llegado tras años de investigaciones, que se han visto recompensadas en enero de 2021 con la publicación en la prestigiosa revista, 'The New England Journal of Medicine', de los resultados de un ensayo clínico diseñado y liderado por HM CINAC Madrid que aportó evidencia científica de clase I respecto a la eficacia y seguridad de esta técnica.

Un mes después, en febrero de 2021, HM CINAC Madrid logró otro hito reseñable de otra línea de investigación con la publicación en 'Nature Communications' de un estudio científico que demuestra que la apertura de la barrera hematoencefálica del cerebro mediante ultrasonido de baja intensidad (LIFU) en pacientes con enfermedad de Parkinson es segura y reversible.

Esta barrera limita la entrada de los fármacos al sistema nervioso central. Su apertura mediante LIFU es una herramienta prometedora para lograr la llegada de distintas moléculas directamente al cerebro. La importancia de la apertura de barrera hematoencefálica reside en que permite alcanzar concentraciones eficaces de moléculas con potencial acción neuroprotectora, es decir, dirigidas a frenar la progresión de la enfermedad de Parkinson, el verdadero reto pendiente en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.

En estos momentos los investigadores de HM CINAC Madrid se encuentran en la siguiente fase del proyecto con la apertura focal de la barrera hematoencefálica en el estriado, la región del cerebro donde se inicia la pérdida de dopamina en la enfermedad de Parkinson y, por tanto, de singular importancia para tratamientos dirigidos a detener la progresión del proceso.

Demostrar la seguridad y eficacia de la apertura de la barrera hematoencefálica en el estriado es un primer paso obligado, previo a la introducción de moléculas neuroprotectoras o modificadoras de la evolución de la enfermedad.

Otra línea de investigación que se está llevando a cabo en HM CINAC Madrid, aunque esta vez relacionado con el temblor esencial, y que ha conseguido reflejarse en un artículo de la revista científica 'Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry' en septiembre de 2021 fueron los resultados de un ensayo piloto que ha demostrado, de forma preliminar, que la talamotomía bilateral (en ambos hemisferios del cerebro) mediante HIFU es segura y efectiva a la hora de corregir el temblor.

De esta forma, este tratamiento no quirúrgico y menos invasivo de ambos hemisferios, representa un avance significativo en el tratamiento del temblor esencial, ya que el abordaje con ultrasonidos para mejorar el temblor esencial se realiza en uno de los hemisferios cerebrales.

El temblor esencial es una condición neurológica cuya principal y, muchas veces, única manifestación clínica es el propio temblor, que suele estar localizado en ambas manos y en menor medida en la cabeza y la voz. Además, aunque puede empeorar con los años, no es estrictamente una enfermedad neurodegenerativa.

En ese sentido, HM CINAC Madrid también ejerce una posición de liderazgo, ya que en 2021 también se superó la cifra 150 procedimientos HIFU (entre talamotomías unilaterales y bilaterales) en el tratamiento del temblor esencial.

Otra línea de investigación muy relevante en la enfermedad de Parkinson que se está desarrollando en HM CINAC Madrid tiene como objetivo primordial detener la neurodegeneración de los pacientes con enfermedad de Parkinson orientadas al tratamiento en estadio evolutivo temprano.

En concreto, se investiga en frenar la neurodegeneración vía HIFU en pacientes con síntomas de menos de 5 años de evolución, en las fases iniciales de la enfermedad. Este proyecto se prevé iniciar en la segunda parte del 2022. Finalmente, destacar los avances realizados en el estudio del inicio de la enfermedad de Parkinson.

Nuestras investigaciones preclínicas se dirigen a entender la diferente vulnerabilidad de las neuronas dopaminérgicas y la fisiopatología de la enfermedad. Igualmente, intentamos descifrar el origen de la neurodegeneración, analizando hipótesis innovadoras como el posible origen cortical de la enfermedad. El alcance de esta hipótesis abriría la posibilidad de intervenir sobre la enfermedad a nivel cortical no sólo para tratar los síntomas y signos típicos, sino para retrasar la progresión de la enfermedad.