Hepatólogos y pacientes demandan realizar pruebas de diagnóstico de hepatitis C a la población nacida entre 1945 y 1975

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hepatólogos y pacientes han demandado al Ministerio de Sanidad que se realice la prueba de diagnóstico de hepatitis C a toda la población nacida entre 1945 y 1975 que nunca se la haya realizado, con el objetivo de seguir avanzando en su eliminación y evitar que quede relegada en las políticas sanitarias, según han señalado desde la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España (AEHVE).

El coordinador del grupo, Javier García-Samaniego, ha apuntado que "188 muertes anuales, el 10 por ciento de las muertes por accidentes en carretera, son demasiadas muertes para darnos por satisfechos, sobre todo cuando tenemos en nuestra mano evitarlo". A este respecto, se ha referido al tratamiento existente para curar la enfermedad en "prácticamente el cien por cien de los casos", que también evita el daño que causa en el hígado a lo largo de los años si se administra de forma precoz.

La recomendación de realizar pruebas de diagnóstico fue incluida por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) en su última actualización de las estrategias globales necesarias para acelerar la eliminación de la hepatitis. Sin embargo, esta indicación solo se está cumpliendo en algunas comunidades autónomas como Galicia y exigiría una nueva actualización de la Guía de Cribado de la Infección por VHC del Ministerio de Sanidad, incorporando la recomendación de cribado para población general en esas edades, sin ligarla a factores de riesgo, como ocurre ahora.

La incorporación de la IA y de estrategias diagnósticas ensayadas con éxito durante la pandemia de la Covid, permiten además un abaratamiento del diagnóstico que refuerza la oportunidad de realizar esa búsqueda de la hepatitis C no diagnosticada en la población general. "Hoy, con lo aprendido tras la Covid, mediante la agrupación de muestras o pooling, como está haciendo Galicia con excelentes resultados, la realización de un cribado por edad en la población general es algo completamente asumible y, en mi opinión, debería incorporarse al consenso entre las Comunidades Autónomas en sus políticas de hepatitis C", ha asegurado el coordinador de la AEHVE. Se estima que en España quedan aún 20.000 personas con hepatitis C que desconocen que tienen la infección.

Además de localizar los casos no diagnosticados o perdidos en población general, otro de los retos es realizar una búsqueda activa de casos entre los colectivos más vulnerables, personas alejadas de los circuitos asistenciales habituales y a las que solo es posible llegar con recursos descentralizados y estrategias alternativas.

Con este objetivo trabajan desde el programa Ciudades Libres de Hepatitis C, en colaboración con Ayuntamientos y ONG, para desarrollar acciones dirigidas a poblaciones vulnerables, particularmente a personas sin hogar, usuarios de drogas por vía parenteral, y hombres que tienen sexo con hombres y que asocian conductas de riesgo, que son los principales focos de infección activa en España. En la actualidad, hay 20 ciudades españolas que tienen en diseño o ejecución acciones de estas características y/o programas de concienciación y sensibilización.

Con motivo del Día Mundial frente a la Hepatitis Víricas, que se celebra el próximo 28 de julio, estas ciudades van a lanzar una campaña que tiene como protagonista al actor Carmelo Gómez, curado de hepatitis C. Su caso fue como el de tantos otros pacientes que contrajeron el virus a través de una transfusión de sangre antes de que a mediados de los 90 se descubriera el virus y pusiera fin a esa vía de contagio y responde por tanto al perfil de paciente de población general, entre los 50 y los 85 años, al que los hepatólogos insisten en que habría que realizar la prueba.