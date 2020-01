¿Qué hacer si viajas en los próximos días a la 'zona cero' del nuevo coronavirus en China?

Publicado 20/01/2020 18:43:47 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El doctor Javier Arranz Izquierdo, del Grupo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), recomienda tomar ciertas medidas de higiene si se tiene previsto viajar en los próximos días a la ciudad china de Wuhan, que es la 'zona cero' del nuevo coronavirus (2019-nCoV) que ha registrado más de 130 casos desde el pasado 31 de diciembre de 2019.

Pese a que no se conoce exactamente el modo de transmisión, si por vía respiratoria, contacto o ambas, el experto aconseja medidas "similares a las de la gripe" para evitar contagios. "Por ejemplo, aislarse del contacto directo con posibles pacientes enfermos. Pero eso no significa estar a dos metros de distancia, sino tener cuidado con las cosas que tocan, como superficies, picaportes de puertas, etc.", explica en una entrevista con Europa Press.

A nivel de prevenir un posible contagio respiratorio, apuesta por usar mascarillas si se visita Wuhan, y en el caso de personas que puedan presentar un cuadro clínico similar "no toser delante de otras personas y taparse la boca con el brazo, por ejemplo". Otra de las soluciones clave para Arranz Izquierdo es un "muy buen lavado de manos" con soluciones hidroalcohólicas.

"Todo esto es bastante parecido a lo recomendado en la gripe, teniendo en cuenta lo que sabemos hasta ahora del nuevo coronavirus. Si hay algún viajero que esté o vaya a Wuhan y nota algún síntoma, hay que consultar con un médico, aunque pueda ser una gripe, porque es obligatorio para intentar disminuir la transmisión de este tipo de enfermedades", argumenta el doctor.

Las autoridades chinas han confirmado este lunes que este nuevo coronavirus se transmite de persona a persona, y no solo de animales a personas. "Ha empezado a haber casos que no están relacionados con haber estado en la fuente original de la enfermedad, sino en contacto con personas enfermas. Si la transmisión es respiratoria, pues es más contagioso, o más fácilmente contagioso", recuerda.

Sin embargo, le "llama la atención" que en los profesionales sanitarios, que "normalmente se infectan muy rápidamente cuando no saben el virus que tienen sus pacientes", no sean la población que más está afectada, sino familiares o gente en la zona. "Esa transmision por contacto puede que exista, pero a lo mejor no es tan eficaz como en otros virus", hipotetiza Arranz Izquierdo.

Los coronavirus son una gran familia de virus respiratorios que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). Los signos y síntomas clínicos de los pacientes informados en este grupo son principalmente fiebre, con algunos que tienen dificultad para respirar y radiografías de tórax que muestran infiltrados pulmonares bilaterales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido evitar estar con personas con infecciones respiratorias agudas, con animales vivos o muertos de la granja o animales salvajes, y lavarse las manos con el fin de evitar la transmisión del coronavirus. Asimismo, han reclamado a los viajeros con síntomas de infección respiratoria aguda que practiquen la etiqueta de la tos, es decir, mantener la distancia, cubrirse al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa y lavarse las manos.