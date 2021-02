Un grupo de expertos pide la consolidación del cribado como estrategia para la detección precoz del cáncer de pulmón - US

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo de expertos que conforman Lung Ambition Alliance en España ha publicado un decálogo donde se pide la implantación de un sistema de cribado en España como estrategia para detectar precozmente el cáncer de pulmón, "crucial para la supervivencia", ya que más de un 80% de los pacientes seguirán vivos a los 5 años, frente solo a algo más del 5% de aquellos diagnosticados cuando la enfermedad ya está en fase avanzada.

Con el fin de duplicar la supervivencia a cinco años en cáncer de pulmón para el año 2025, surgió la iniciativa internacional Lung Ambition Alliance. Este programa nació de la mano de cuatro organizaciones internacionales - International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC), AstraZeneca, Guardant Health y Global Lung Cancer Coalition (GLCC).

Dicho grupo de trabajo busca una mayor efectividad al avanzar a través de la multidisciplinariedad que conforman los diversos actores implicados. En una primera fase, el grupo ha abordado un primer pilar basado en el diagnóstico precoz y la efectividad, necesidad y viabilidad de implantar un sistema de cribado, totalmente compatible con la prevención primaria. Esta alianza sin precedentes abordará en los próximos meses los otros dos pilares en los que se basa la iniciativa: el acceso a la medicina innovadora y la calidad asistencial al paciente.

Este grupo ha presentado, este miércoles, un documento de consenso en el evento virtual 'El Momento es Ahora: Juntos Construiremos Futuro para los Pacientes de Cáncer de Pulmón' ante la presencia de profesionales sanitarios nacionales e internacionales, pacientes y decisores para concienciar a la sociedad y hacer una llamada a la acción para que la comunidad científica, las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia de la necesidad de detectar precozmente el cáncer que presenta mayor mortalidad.

El documento, expone un decálogo de recomendaciones basadas en los retos de implantación que los expertos han analizado minuciosamente basándose en su amplia experiencia. Así, la detección precoz, la atención temprana de calidad, la promoción de un estilo de vida saludable y las políticas de Atención Primaria, la multidisciplinariedad, la incorporación del cribado al Sistema Nacional de Salud y la actualización de su Estrategia en cáncer.

En palabras de Bernard Gaspar, presidente de la Asociación Española de Afectados de Cáncer de Pulmón AEACaP, "la implantación de un modelo de cribado como estrategia para lograr avances en el diagnóstico precoz podría tener una incidencia directa sobre la supervivencia de las y los pacientes, ya que podría reducir la mortalidad por cáncer de pulmón entre un 20% y un 60%".

"No obstante, para mejorar las actuales cifras, es fundamental seguir trabajando para conseguir que la población se responsabilice e implique en la gestión de su propia salud y adopte hábitos de vida encaminado a la prevención de riesgos", ha añadido.

Además, quedan algunos aspectos importantes por concretar o perfeccionar sobre las recomendaciones hoy expuestas, incluyendo los criterios de selección, la optimización de la adherencia al cribado, el coste de generalizar esta práctica, la coexistencia de políticas de deshabituación tabáquica con otras especialidades, o la colaboración entre disciplinas médicas, especialmente con atención primaria y salud pública, entre otros, que deberán ser validados por el Consejo Interterritorial.

"Cabe destacar también el probable mayor coste que supone tratar a pacientes con cáncer de pulmón avanzado en comparación con el manejo quirúrgico de los pacientes con tumores resecables, además de una gran diferencia en la supervivencia a favor de estos últimos", ha añadido José Martínez Olmos, Profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exsecretario general de Sanidad del Ministerio de Sanidad.

Por su parte, Guillem Bruch, Head of Oncology de AstraZeneca España, ha mostrado su compromiso con los enfermos oncológicos y con el cáncer de pulmón se basa en más de 40 años de investigación. "Ahora es momento de apostar por la transformación del modelo sanitario para avanzar en un modelo de diagnóstico y tratamiento temprano; un nuevo enfoque del cáncer con un abordaje multidisciplinar con objetivos a medio y largo plazo", ha explicado.

Por ello, concluye, "la apuesta de Lung Ambition Alliance es acelerar en nuestro país el avance de los pacientes hacía un futuro con una mayor esperanza de vida y una calidad asistencial y de vida, mucho mejor. Siempre, trabajando junto a todos los actores implicados y bajo la premisa, basada en la evidencia, de que los pacientes diagnosticados en fases tempranas de la enfermedad tienen muchas más expectativas de supervivencia".