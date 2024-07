El futuro de la cirugía de columna va de la mano de los robots

MADRID, 5 Jul. (EDIZIONES) -

En general podemos decir que el futuro de la cirugía, de cualquier cirugía, va de la mano de los robots, entendiendo que son una nueva herramienta y que, bien utilizada, podrá mejorar los resultados quirúrgicos y aumentar el número de indicaciones quirúrgicas. Las cirugías de columna son muy frecuentes en nuestra sociedad, y cada vez lo son más, debido al envejecimiento progresivo de la población, como a que la población busca mejores estándares de calidad de vida,

"En los servicios de neurocirugía este tipo de intervenciones son ya mayoritarias. En cualquier caso, esto no quiere decir que el futuro de toda la cirugía sea que te opere un robot, o que haya que dejar de lado la cirugía no robotizada, que seguirá teniendo un papel importante", afirma en una entrevista con Infosalus el doctor Luis Ley, jefe del Servicio de Neurocirugía, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

Dice que los robots disponibles actualmente no deciden nada por sí mismos, y son herramientas más o menos complejas que facilitan el trabajo del cirujano. "Pero tardaremos muchos años en tener robots que tomen decisiones durante una cirugía, aunque llegarán", considera este experto.

PREVALECE EL FACTOR HUMANO

En este sentido, afirma que una cirugía con robot no tiene por qué ser mejor que una sin robot, ya que la principal razón de un buen o mal resultado es la indicación quirúrgica, factor que sigue y seguirá siendo humano durante bastante tiempo.

"El factor humano será siempre lo más importante en un acto médico, y la cirugía es un acto médico. Si bien podemos esperar que haya robots que realicen alguna etapa de una cirugía, o que la realicen completamente, tardaremos mucho en tener robots capaces de indicar una cirugía o de escoger la mejor cirugía, y muchísimo más en desarrollar nuevas indicaciones quirúrgicas", revela este neurocirujano.

A juicio del doctor Ley, lo más complicado en una cirugía es decidir a quién hay que operar y cómo hay que operar. "Los robots en la actualidad permiten sólo quitar presión o foco de trabajo en aspectos técnicos de la cirugía, en mejorar la precisión del cirujano, pero si la indicación es incorrecta, el resultado no será bueno. Y un robot nunca mirará a los ojos de un paciente y le transmitirá su empatía", subraya.

LA ROBÓTICA ES CARA

Aquí destaca que la navegación con imagen 3D intraoperatoria es ya un estándar; mientras que la robótica, debido a un mucho mayor coste y a las limitaciones actuales está en desarrollo y, sigue siendo "cuestionable su rentabilidad".

Tal y como argumenta este experto neurocirujano, la cirugía espinal con técnicas de imagen 3D intraoperatorias ha demostrado ser "eficaz y eficiente", pero después de muchos años: "Cuando se introdujo había muchas voces críticas al respecto de su eficiencia económica. En la actualidad, nadie cuestiona su utilidad, gracias a su generalización y al desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas permitidas precisamente por disponer de esta imagen intraoperatoria".

Dice que lo mismo pasa con la cirugía robótica en la columna, ya que estamos en fases iniciales donde las limitaciones de los robots actuales y su escasa implantación hacen que sean caros. "En cuanto se generalicen y aumenten sus capacidades quirúrgicas, su utilización se generalizará. Nuestro servicio, por ejemplo, fue pionero en la utilización de la navegación con imagen 3D, lo que nos ha permitido desarrollar nuevas técnicas e indicaciones, por lo que ahora somos más estrictos en ‘mejorar lo bueno’", mantiene.

Eso sí, precisa que se trata de una situación diferente a la de aquellos servicios que están pasando de una navegación 2D o no navegación a disponer de robot. "En estos servicios, obviamente, la ganancia incremental será mayor y será más fácil justificar ese gasto", apostilla.

ÚLTIMOS AVANCES EN CIRUGÍA ESPINAL

Con ello, le pedimos que nos detalle los últimos avances logrados en cirugía espinal, señalando al desarrollo de técnicas mínimamente invasivas, "que no es lo mismo que cirugías pequeñas", tal y como precisa.

Son técnicas que permiten obtener los mismos resultados clínicos, o incluso mejores, según valora el doctor Ley, realizando menos lesión al tejido sano. "Así se favorecen menores complicaciones, mejores recuperaciones, y se aumenta el rango de edad del paciente susceptible de tratamiento", añade.

VENTAJAS DE LA CIRUGÍA ROBÓTICA ESPINAL

Aquí resalta que las principales ventajas de la cirugía robótica en el área de las operaciones de columna son una mayor precisión y homogeneización en la colocación de sistemas de artrodesis (tornillos y otros sistemas de fijación), así como facilitar la planificación quirúrgica, o que permite estandarizar los procesos.

En un futuro cree el especialista del Hospital Ramón y Cajal que tendrán mayores capacidades técnicas, su utilidad se basará en permitir obviar al cirujano la parte rutinaria o mecánica de la cirugía, y en centrarse en los aspectos individuales del caso. "Y en un futuro mucho más lejano permitirá la industrialización del proceso, al haber conseguido la homogeneización del procedimiento", considera este neurocirujano.

TAMBIÉN HAY INCONVENIENTES

Eso sí, no es oro todo lo que reluce en las intervenciones robóticas de columna, según advierte este especialista: "Ante estas innovaciones la gente suele quedarse con el oropel de lo nuevo, y muchas veces no se es suficientemente crítico con los resultados. Hay que recordar que el robot quirúrgico más vendido en el mundo, el ‘Da Vinci’, fue aprobado por la FDA para su uso clínico no por ser mejor que la cirugía, sino por las posibilidades de desarrollo futuro y las posibles ventajas que pudiera aportar, lo que implica una revisión constante sobre su eficacia y eficiencia".

Aquí reconoce que su principal inconveniente es el precio, pero también hay que recordar que el robot en la actualidad no es más que una herramienta, no realiza ninguna cirugía por su cuenta y no va a convertir una mala indicación quirúrgica en buena. "Además, aumenta la complejidad del flujo de trabajo en el quirófano, e implica que el equipo quirúrgico debe estar especializado, cosa que cada vez es más complicado en España", aprecia este doctor.