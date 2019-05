Fundación Patología Dual lanza la campaña 'Retrata2' para dar visibilidad a personas con adicción y trastorno mental

Publicado 30/05/2019 14:44:40 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Patología Dual ha puesto en marcha la campaña 'Retrata2: la adicción como trastorno mental', que a modo de cómic tiene como objetivo presentar la historia de tres personajes y su experiencia con la patología dual, con la finalidad de que los lectores "empaticen y comprendan lo que supone tener una adicción y otro trastorno mental al mismo tiempo".

"Más del 70 por ciento de los pacientes que consultan por un trastorno por uso de sustancias presenta otro trastorno psicopatológico. De hecho, aproximadamente el 55 por ciento de los adultos con consumo de sustancias presentará un diagnóstico psiquiátrico dentro de los 15 años posteriores", señala el presidente la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD), Néstor Szerman.

La encargada de dar vida a Fer, Sara y Pablo, los protagonistas de 'Retrata2', ha sido la ilustradora Anastasia Bengoechea, más conocida por los usuarios de las redes sociales como Monstruo Espagueti. "Me hace muy feliz colaborar en esta campaña. La información que proporciona me parece importantísima para eliminar un gran estigma que existe con la adicción a sustancias. Debemos informarnos bien y no vivir en el dogma", comenta.

Su lanzamiento se ha producido a través de Instagram para dar visibilidad a la patología dual entre la población general, especialmente en la gente joven, y acabar "con la discriminación que sufren los pacientes". Además, el próximo 26 de junio está previsto un encuentro en directo a través de Instagram Live entre la artista y el doctor Szerman para profundizar en la enfermedad y responder a las preguntas de los seguidores.

Las viñetas están disponibles en la página web de la campaña, donde hay información detallada sobre cómo viven Fer, Sara y Pablo, y dos personajes secundarios, Eva y Gon, así como acerca de la patología dual. Además, a través del apartado 'Retrátate' se anima a solicitar asesoramiento profesional a quienes se sientan identificados con alguno de los personajes o conozcan a alguien en una situación similar.