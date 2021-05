Fundación Multiópticas ha donado en 2020 más de 3.000 gafas reutilizables

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Multiópticas ha donado en 2020 3.074 gafas reutilizables entre graduado, sol y monturas para personas sin recursos, tal y como ha anunciado la entidad con motivo del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este lunes, tras haber recibido más de 7.000 en los distintos buzones que la Cooperativa tiene en la red de más de 550 ópticas en territorio nacional.

"Fundación Multiópticas, como parte de su compromiso social y medioambiental, puso esta iniciativa en marcha para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con problemas de visión sin acceso a unas gafas. En un año complejo, en el que hemos sufrido en todo lo relacionado con la salud, lo social y lo económico, nos emociona que a pesar de haber pasado largos períodos de confinamiento más de 7.000 personas hayan querido darles una segunda vida a sus gafas. Estamos muy agradecidos", ha destacado la directora de Relaciones Corporativas y responsable de la Fundación Multiópticas, Salomé Suárez.

La donación de las gafas se realiza gracias a los buzones de reciclaje que fueron especialmente diseñados para fomentar la conciencia solidaria entre empleados y clientes. Periódicamente, las gafas depositadas se envían al Club de los Leones. Esta institución internacional sin ánimo de lucro nació en 1917 en Estados Unidos y actualmente cuenta con más de un millón y medio de voluntarios en 206 países. En España se fundó el primer club en 1964 y, desde entonces, centran parte de sus principales proyectos en la mejora de la salud visual.

Con esta acción, Fundación Multiópticas incide en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto, el ODS 1, relacioFin de la Pobreza, 3-Salud y Bienestar, 13-Acción por el Clima y 17-Alianzas para lograr los objetivos. "Desde la adhesión de Multiópticas al Pacto Mundial de Naciones Unidas trabajamos alineados en torno a las distintas metas para, desde nuestra acción, hacer posible la Agenda 2030", ha explicado Suárez.

Tal y como ha detallado, "no todas las gafas que se donan se pueden adaptar para un posterior uso". De hecho, desde el 2015 se han seleccionado el 66 por ciento de todas las entregadas: de 79.775 recibidas, 52.457 gafas se han readaptado para su segunda vida. En este total, se diferencian 41.998 gafas de graduado (el 80%), 8.974 gafas de sol (el 17%) y 1.455 monturas.

Los destinatarios de estas gafas reutilizables son personas en situación de vulnerabilidad, muchas de ellas en países en vías de desarrollo, principalmente en áreas rurales. "Gafas que para nosotros ya no son útiles, pero que se encuentran en buen estado, pueden transformar por completo la vida de otras personas. Niños sin poder ver bien no progresan en su educación; muchos adultos sin ver bien no pueden acceder a trabajamos mejor remunerados; ancianos que pierden autonomía, entre otras cuestionesm así que, con unas gafas adecuadas, su vida da un salto cualitativo muy importante", ha afirmado la responsable de la Fundación.