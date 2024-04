Fundación Aon colabora con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos para ayudar a pacientes terminales

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Aon España ha firmado un acuerdo de donación con la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos (PedPal) para contribuir a fomentar el desarrollo de los cuidados paliativos de los niños con enfermedades terminales en España, así como al impulso de la investigación, la formación de profesionales y la divulgación entre la sociedad.

En palabras del médico de PedPal y experto en cuidados paliativos e intensivos pediátricos, Álvaro Navarro, "en España hay más de 25.000 niños que precisan cuidados paliativos, en la Comunidad de Madrid más de 4.500, pero solo el 15 por ciento los reciben".

"La mayor parte de ellos no tiene cáncer, sino otras enfermedades que generan un gran impacto sobre la vida de estos niños y sus familias durante un largo periodo de tiempo", ha detallado el experto, quien ha denunciado que "no existe equidad en España en cuanto a los recursos sanitarios para cuidados paliativos pediátricos, habiendo muchos niños que no pueden acceder a una unidad de paliativos en la mayoría de las Comunidades Autónomas".

"Es muy necesario seguir avanzando a nivel legislativo para que la Atención Paliativa Integral sea una realidad para niños de todo el territorio español", ha apostillado Navarro.

Por su parte, el director general de la Fundación Aon, Pedro Tomey, ha subrayado que colaboración con PedPal surge de "la necesidad de garantizar que los niños con enfermedades terminales reciban el apoyo necesario para mejorar su calidad de vida y aliviar su sufrimiento, así como brindar acompañamiento constante a las familias durante este difícil proceso".

En abril de 2023 el Senado aprobó por unanimidad una Moción sobre Cuidados Paliativos Pediátricos, instando al Gobierno a reconocer, analizar y adoptar medidas para mejorar y garantizar la atención paliativa integral de los niños que la necesitan, adaptada en cada momento a su situación, en cualquier nivel asistencial y a lo largo de todo su proceso evolutivo. A la votación acudieron profesionales y familias de PedPal y de su Grupo de Apoyo entre Iguales para Familias en Atención Paliativa Pediátrica (GAEI).