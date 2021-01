FREE NOW solicita al Gobierno dar prioridad a los taxistas en el programa de vacunación contra el COVID-19

El director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez.

El director general de Free Now en España, Jaime Rodríguez. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

FREE NOW ha solicitado en una carta remitida al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que considere dar prioridad en el proceso de vacunación a los taxistas y a otros trabajadores del transporte, una vez que los colectivos más vulnerables hayan sido vacunados como parte de la Estrategia de Vacunación contra el COVID-19.

En la misiva, la compañía destaca que los taxistas están "muy expuestos a la enfermedad por su trabajo: el transporte continuo de pasajeros", a pesar de estar cumpliendo con las medidas de protección e higiene, como el uso de mascarilla y tener mamparas protectoras instaladas en el vehículo.

La compañía considera que dando prioridad a los taxistas y a otros trabajadores del transporte "se contribuiría a reforzar el éxito del despliegue de la vacuna".

El director general de FREE NOW en España, Jaime Rodríguez de Santiago, ha apuntado que desde la compañía están "estudiando la forma en la que pueden facilitar el desplazamiento de la población para su vacunación, para poder llevar a cabo este proceso cuanto antes y de forma segura". En este sentido, FREE NOW se ha puesto al servicio de la Administración en caso de que tengan "necesidades específicas" a las que puedan contribuir.

FREE NOW ha recordado en su carta que el compromiso de los taxistas con la sociedad española "ha quedado ampliamente demostrado" durante la crisis sanitaria de la COVID-19. En la primera ola de la pandemia, más de 600 conductores registrados en FREE NOW en Madrid aceptaron participar en la campaña 'Héroes', para que el personal médico pudiese moverse entre hospitales sin coste, y 266 de ellos proporcionaron transporte casi en exclusividad a los sanitarios que tuvieron que desplazarse desde los centros de salud, cubriendo 35 del total de los centros, para visitar a los enfermos de COVID-19 en sus domicilios. Gracias al servicio ofrecido al sector sanitario por parte de los taxistas registrados en FREE NOW, durante la primera parte de la pandemia se realizaron más de 5.000 visitas domiciliarias en Madrid.