Fran Barreto, paciente de linfoma folicular, pide a Sanidad la financiación de las terapias CAR-T cómo su última opción

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las terapias CAR-T presentan una nueva esperanza para los pacientes con algunas enfermedades como el linfoma o la leucemia debido a sus altas tasas de éxito, pero los pacientes tienen dificultades para acceder a ellas debido a que aún no están financiadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), como es el caso del canario Fran Barreto, que en 2019 fue diagnosticado con un linfoma folicular del que aún no ha conseguido curarse a pesar de los múltiples tratamientos recibidos y cuya única opción, según asegura, son las terapias CAR-T.

Tras recibir diferentes tratamientos en primera línea como la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula y otros tratamientos bi-específicos, más enfocados al tipo de linfoma y al paciente, la enfermedad de Fran aún no ha remitido y, según ha explicado en una entrevista con Europa Press, "ya tiene cinco recaídas", por lo que las terapias CAR-T son su única esperanza ya que "tienen un 80 por ciento de éxito en la remisión del linfoma".

"Ahora mismo no existe ningún tratamiento que me pueda ayudar salvo las CAR-T porque los tratamientos convencionales en mi caso y en el de muchos más pacientes no funcionan debido a que el cáncer, una vez que pasa la quimioterapia, se queda en estado vegetativo y la quimioterapia no lo detecta, entonces no puede eliminarlo y se vuelve a activar más potentemente, y esos mismos tratamientos no te vuelven a funcionar, tienes que buscar otros tratamientos", ha detallado.

Las terapias CAR-T son medicamentos innovadores y disruptivos basados en la modificación genética de las células T del paciente -un tipo de célula del sistema inmunitario-, que se extraen mediante un proceso de aféresis y, posteriormente, se modifican de manera casi artesanal para que, una vez infundidas en el cuerpo del paciente, identifiquen y ataquen a las células cancerosas.

Actualmente este tipo de terapias están financiadas en España para el tratamiento del linfoma de células de manto y mieloma múltiple pero, en el caso del linfoma folicular, aunque están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos desde 2022 y se encuentran financiadas en la mayoría de los países europeos, el Ministerio de Sanidad todavía no ha aprobado su financiación para esta enfermedad.

Debido a esta situación, Fran se encuentra actualmente recibiendo "tratamientos de mantenimiento" en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, a la espera de que llegue el tratamiento que puede cambiar el rumbo de su enfermedad ya que, según ha señalado, "el 90 por ciento de los pacientes con linfoma folicular consigue una remisión del 80 por ciento con las terapias CAR-T".

"Las terapias CAR-T serían un cambio radical, yo ahora prácticamente vivo en el hospital. Cambiaría mi vida porque podría incluso volver a trabajar. El tratamiento con CAR-T, aunque todos los tratamientos son peligrosos, simplemente es un pinchazo que te dan, te ponen tu linfocito modificado, estás una semana en el hospital, si no se complica, después te quedas otra semana cerca del hospital por si hubiera alguna complicación y después ya simplemente te hacen comprobaciones rutinarias para ver si va todo bien y ya estaría. Es un tratamiento que es lo mejor que existe hoy en día", ha detallado.

Estos tratamientos son muy caros por lo que la financiación del tratamiento por parte del SNS se hace vital para que los pacientes puedan acceder a ello. "La única opción de acceder a ellos es a través de los ensayos clínicos pero es muy complicado entrar porque somos demasiados pacientes para muy pocas plazas. Y, normalmente, los ensayos clínicos son multidisciplinares, es decir, son en varios países. En España, por ejemplo, pueden estar muchos hospitales adheridos a las CAR-T y pueden optar a ese ensayo, pero somos demasiados pacientes para que podamos entrar", ha apuntado Fran.

Con respecto a la respuesta del Ministerio de Sanidad a sus peticiones, Fran ha explicado que todavía "no han llegado a nada concreto". "El tratamiento es caro, pero claro, con todos los tratamientos que hemos tenido, todo el tiempo que hemos estado ingresados en hospitales, al final va a salir igual", ha aseverado.

"Nosotros necesitamos voluntad política, incluso hicimos en el Congreso del Diputados una pequeña reunión con varios partidos políticos. En principio se mostraron interesados, pero lo que necesitamos es que realmente aporten y nos ayuden a que esto salga adelante", ha declarado.

"Esperamos que nuestra ministra de Sanidad, que es doctora, que sabe realmente de lo que estamos hablando, nos ayude y consigamos aprobar esta financiación, que es lo único que falta porque en la mayoría de los países europeos ya lo tienen y España siempre se queda atrás, cuando España es pionera en los ensayos clínicos a nivel mundial", ha concluido Fran.

RECOGER FIRMAS PARA CONSEGUIR LA FINANCIACIÓN

Entre las iniciativas que Fran ha llevado a cabo para conseguir que el Gobierno financie su tratamiento y el de muchos pacientes en su misma situación se encuentra una campaña con la Fundación Cris Contra el Cáncer a través de la que se ha iniciado una recogida de firmas que ya ha conseguido el apoyo de casi 44.000 personas.

Además, Fran Barreto fue el rostro visible de la campaña impulsada por la Fundación Cris contra el cáncer que busca convencer al Gobierno español para que financie las terapias CAR-T.

En esta campaña audiovisual también participa el oncólogo de Fran, el doctor Joaquín Martínez, que asegura que "existe un claro problema para miles de pacientes oncológicos de acceso a determinados tratamientos en España". "Para muchas personas con cáncer los tratamientos con CAR-T son su única alternativa de vida. Sabemos que se trata de medicamentos de alto coste pero nada comparado con salvar una vida", añade.