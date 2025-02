Fisioterapeutas advierten contra los riesgos que pueden suponer las pseudoterapias para la salud

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha dedicado su videoconsejo de febrero, publicado en la plataforma YouTube, a las pseudoterapias y los riesgos que pueden suponer para la salud, recordando que carecen de "base científica" y que tampoco cuentan con estudios que avalen su efectividad, lo que puede poner en peligro la integridad de las personas, especialmente en caso de patología.

Los farmacéuticos han explicado que los tratamientos médicos habituales son validados a través de estudios clínicos controlados, ensayos aleatorizados que refuerzan sus resultados y revisiones sistemáticas que los actualizan, de forma que la comunidad científica siempre pueda "ponerlos en cuestión" para comprobar que siguen respondiendo a sus necesidades.

Mientras tanto, las pseudoterapias "no solo carecen de estos estudios que demuestren su eficacia", o bien sus estudios "no cumplen los requisitos necesarios para ser considerados científicos", sino que a menudo se asientan en conceptos "abstractos y no medibles" como las 'energías' o los 'flujos vitales' para defender su eficacia.

Cabe destacar que un 20 por ciento de los españoles consumen pseudoterapias, y un 5 por ciento de estos han llegado a sustituir tratamientos médicos habituales por este tipo de terapias alternativas, según un estudio de 2018 elaborado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

"Las pseudoterapias no solo no curan enfermedades, sino que pueden empeorar las que ya se padezcan. Por lo general, las pseudoterapias se asientan en el efecto placebo, que lleva a pensar al paciente que están funcionando debido a una sensación de mejora temporal que casi nunca incide en realidad en las causas reales de la patología o en sus efectos. Por lo general, las pseudoterapias pueden entorpecer y retrasar el diagnóstico y tratamiento de una enfermedad, restando al paciente oportunidades de curarse y condenando a muchos a un desenlace fatal por haber postergado un enfoque terapéutico basado en la ciencia", ha afirmado el CPFCM.

Asimismo, ha subrayado que muchas de estas pseudoterapias "no son inocuas" y pueden llegar a generar problemas adicionales de salud mental y de bienestar cuando no cumplen con sus "promesas de curación", pues se suele culpar al propio paciente de no seguir las instrucciones pautadas.

Estas terapias alternativas también suelen tener un coste económico "elevado", lo que empeora la situación del paciente, que en ocasiones desembolsa "grandes cantidades de dinero" sin ver resultados concluyentes.

CÓMO IDENTIFICAR LAS PSEUDOTERAPIAS

Los fisioterapeutas han indicado que "no siempre es fácil qué son las pseudoterapias" debido a que muchas se hacen llamar 'terapias alternativas', por lo que han insistido en "dejarse guiar siempre" por los tratamientos y enfoques terapéuticos valorados por un profesional sanitario.

Es por ello por lo que también han recogido algunos ejemplos de pseudoterapias, como el reiki, la terapia cuántica, la terapia con imanes, la medicina energética, las máquinas de biorresonancia, las flores de Bach, la terapia craneosacral, la reflexología o la homeopatía.

"Rechazar las pseudoterapias es una responsabilidad ética y profesional que debemos tener siempre en mente los profesionales sanitarios. Cuando un paciente acude a nosotros, debemos aconsejarles no solo sobre las mejores opciones terapéuticas disponibles, sino sobre aquellas que no les van a reportar ningún beneficio, y que incluso les pueden suponer un perjuicio a su salud", ha afirmado la secretaria general del CPFCM, Carmen Mar Rodríguez.

Esta iniciativa pretende servir de apoyo a la campaña del Ministerio de Sanidad 'conNprueba', por la que ha puesto en marcha una web en la que recopilan pseudoterapias y explican su funcionamiento y riesgos para la salud, con el objetivo de ayudar a una mejor comprensión de este fenómeno para evitar que los pacientes pongan en riesgo sus posibilidades de curación real.