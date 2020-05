FIAPAS pide que se informe públicamente sobre la seguridad de las mascarillas transparentes

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha pedido, con motivo de la proliferación de iniciativas de particulares en relación con la elaboración de mascarillas transparentes indicadas para favorecer la comunicación con personas sordas, que se informe públicamente sobre la idoneidad de dichas mascarillas para ser utilizadas con seguridad, como material higiénico y de protección para la prevención de contagios por el nuevo coronavirus.

"Al generalizarse y ser obligatorio en diversos entornos el uso de mascarillas, de cara a la opinión pública y a la población en general, es fundamental que se conozca que existen unos requerimientos legales y de fabricación que deben cumplir las mascarillas, poniendo de relieve que el diseño y los materiales empleados en su elaboración deben encontrarse entre los autorizados por ser los que cumplen con los criterios de eficacia de filtración bacteriana y respirabilidad, y no irritan la piel por la falta de transpiración", ha dicho la organización.

Y es que, tal y como ha detallado, se pueden generar expectativas en torno a productos que no cumplen las condiciones de protección, seguridad e higiene necesarias y que pueden ser utilizados entre personas oyentes que tengan que comunicar con personas sordas, muchos de ellos profesionales que prestan servicios de rehabilitación y otro tipo de apoyos a niños y adultos con sordera, y también entre las propias personas sordas para comunicar entre sí.

Sin embargo, FIAPAS ha puntualizado que con esta apreciación no quiere decir que disponer de mascarillas que permitan visibilizar la boca y la expresión facial del hablante "no sea una buena idea" y no sea un recurso que debiera existir para facilitar la comunicación de las personas con sordera, con otros oyentes o entre sí, si utilizan la lectura labial como recurso de apoyo en su comunicación y como refuerzo de la escucha que le reportan sus prótesis. "Ahora bien, debe tratarse en todo caso de productos que cumplan con los criterios de aceptación establecidos legalmente", ha puntualizado.