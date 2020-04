FEDER destaca que el Gobierno vaya a garantizar la prestación por hijo a cargo con patologías graves

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) ha destacado que el Gobierno vaya a garantizar, mientras dure la declaración del estado de alarma por coronavirus, la prestación por hijo a cargo con enfermedades graves.

Se trata de una de las peticiones realizadas por la organización al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, y entre las que se planteaba el establecimiento de medidas de excepcionalidad para que no se suspendiera este subsidio ante situaciones como éstas que requieren una especial protección laboral.

Y es que, tal y como ha recordado la organización, las enfermedades raras, además de ser colectivo de riesgo, son uno de los más vulnerables ante esta realidad por su impacto emocional y económico en el seno familiar.

"Supone una respuesta ágil y directa a una de las mayores preocupaciones de las familias en estos días tan duros para todos, especialmente para los colectivos más vulnerables como el nuestro", ha subrayado el presidente de FEDER, Juan Carrión.

Junto a esta excepcionalidad, FEDER también recuerda que, en el ámbito laboral, las personas que conviven con enfermedades poco frecuentes o sus familias constituyen un sector de alto riesgo. Sin embargo, en ocasiones, se encuentran con que no disponen de opción al teletrabajo, no siempre cuentan con los equipos de protección individual (EPI), ni tampoco pueden acogerse a una baja médica por no estar enfermo.

"Estas personas tienen que exponerse diariamente a infectarse por el Covid-19 y con ello a sus familiares sin un marco legal que pueda reconocerles como colectivo de muy alto riesgo. Frente a todo ello, además de la solicitud de medidas excepcionales, en línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias del país orientadas a la contención de Covid-19 y con el objetivo de ser responsables con la sociedad reduciendo la posibilidad de contagio, FEDER y el tejido asociativo a continúan prestando nuestros servicios y atenciones vía telefónica y online para dar respuesta y atención a cada una de las familias que están viviendo esta situación", ha zanjado la organización.