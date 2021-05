FEDE muestra su "profunda decepción" por no incluir a los diabéticos como grupo prioritario en la vacunación

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Diabetes (FEDE) ha manifestado a la Dirección General de Salud Pública, dependiente del Ministerio de Sanidad, su más profunda decepción por la última comunicación recibida en relación a la petición de la entidad sobre la inclusión de las personas con diabetes como colectivo prioritario dentro de la Estrategia de Vacunación contra la COVID-19.

"A la luz de su última respuesta vemos claramente su intención, no sólo de no proceder ahora a reconocer a las personas con diabetes como grupo de riesgo, sino que la intención del Ministerio de Sanidad no ha sido nunca hacerlo", ha dicho el presidente de FEDE, Juan Francisco Perán.

Tras varias solicitudes por parte de la organización, y después de que el Ministerio de Sanidad confirmara que valorarían la posibilidad de incluir a las personas con diabetes como grupo prioritario, Perán ha criticado que la estrategia del departamento que dirige Carolina Darias haya sido "dejar pasar el tiempo" e intentar que se diluyera la fuerza de la petición de FEDE, esperando a que, por edad, estuviera el mayor número de personas con diabetes vacunadas.

A pesar de ello, FEDE ha recordado al Ministerio de Sanidad que son muchas las personas jóvenes las que tienen diabetes y que siguen sin estar vacunadas, por lo que ha avisado de que continuará reivindicando la prioridad de que las personas con diabetes sean vacunadas cuanto antes.