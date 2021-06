FEDE lanza la guía 'Cómo ser un influencer en diabetes'

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, que se conmemora este miércoles, la Federación Española de Diabetes (FEDE) y el Instituto #SaludsinBulos han publicado la guía 'Cómo ser un influencer en diabetes', con el objetivo es animar a los jóvenes a compartir en redes contenido veraz y con base científica sobre esta enfermedad crónica y potenciar su visibilidad y normalización.

Según FEDE, los jóvenes con diabetes reclaman una mayor visibilidad de la patología en redes sociales, a tenor de los datos recogidos por la federación durante la celebración de una reciente masterclass 'online' sobre redes sociales, lo que refleja su necesidad de contar con información de calidad sobre su patología.

Actualmente, y según el 'Estudio Di@betes' y la Sociedad Española de Diabetes (SED), la diabetes afecta a cerca de 6.000.000 de personas en España, de las que más de 90.000 son tipo 1, la cual se diagnostica fundamentalmente durante la infancia o la adolescencia.

Esta nueva publicación, a su vez, busca evitar la difusión de bulos sobre diabetes en las redes sociales, un aspecto que también preocupa a los jóvenes seguidores de FEDE. Concretamente, un 84 por ciento afirma que ha recibido bulos a través de las diferentes plataformas.

Según el informe 'Diabetes libre de Bulos', esta desinformación puede conducir a cometer errores en el seguimiento de los tratamientos y generar una mayor desconfianza en los profesionales sanitarios. Además, dicho informe recalca que, según una revisión de estudios internacionales, los contenidos de redes sociales pueden tener un efecto más fuerte en los pacientes, debido a que son compartidos por amigos o familiares, en quienes se deposita una mayor confianza.

En palabras del coordinador de la Comisión de Jóvenes de FEDE, Andrés Villegas, "los niños y jóvenes, cuando nos diagnostican la diabetes tipo 1, no contamos con la suficiente información para entender la patología. O si tenemos información, no la llegamos a comprender del todo al no tener un carácter divulgativo y cercano. Por ello, creemos que es importante dar más visibilidad a la diabetes en redes sociales, canales que ya forman parte de nuestro día a día".

En esta labor divulgativa, la experiencia de FEDE demuestra que los 'influencers' de diabetes juegan un papel clave. Se trata de profesionales sanitarios o comunicadores que padecen diabetes y que comparten su experiencia con los usuarios de la social media. "Como nosotros tenemos diabetes, sabemos que debemos tener mucho cuidado con la información que se facilita a los pacientes y podemos mostrar una mayor empatía con ellos", señala Villegas, conocido en las redes como @Azucarilloman. La guía 'Cómo ser un influencer en diabetes' pone de relieve su importancia y aporta a los jóvenes consejos para publicar 'posts' con impacto, interactuar con el público o contrarrestar las acciones de los 'haters'.

FEDE BUSCA LA IMPLICACIÓN DE LOS JÓVENES CON DIABETES

Estas acciones, dirigidas a los jóvenes con diabetes, se enmarcan dentro de la campaña '¡EnRédate por la Diabetes!', puesta en marcha por FEDE en enero del presente año. Pretende poner en valor la labor de las asociaciones de pacientes y animar a los jóvenes a formar parte de estas entidades.

A este respecto, el presidente de FEDE, Juan Francisco Perán, declara que "los jóvenes son esenciales para el progreso de las asociaciones de pacientes y su adaptación a la realidad actual de las personas con diabetes. Ellos pueden aportar nuevas ideas, iniciativas y metodologías que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida". Al mismo tiempo, insiste en que las asociaciones de pacientes son espacios donde los jóvenes pueden encontrar apoyo y formación y compartir su experiencia.