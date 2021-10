FEDACE reclama que las personas con Daño Cerebral puedan acceder a una rehabilitación especializada

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE) está compartiendo este mes, con motivo el próximo martes 26 de octubre del Día Nacional del Daño Cerebral, una campaña en la que reclama que el medio millón de personas con Daño Cerebral residentes en España puedan acceder a una rehabilitación especializada.

En esta ocasión, FEDACE ha querido dedicar la fecha a exponer la necesidad de que todas las personas con Daño Cerebral puedan acceder, desde el minuto cero, a una rehabilitación específica y especializada; independientemente de su localidad, edad, secuelas o capacidad económica.

Así, cuenta el caso de Fernando. En 2012 sufrió un ictus y quedó con una hemiplejia derecha y afasia: a raíz del Daño Cerebral no podía andar ni hablar. A él y a su mujer Amparo les dijeron en el hospital que todo lo que no recuperase pasados seis del accidente no lo recuperaría nunca y que por lo tanto la Seguridad Social desde ese momento "se desentendía".

Todos los gastos de rehabilitación (fisioterapia, logopedia, etc.) corrieron a partir de entonces por su cuenta de manera privada. Hasta que pudieron disponer de la ayuda que le asignaron por su dependencia transcurrieron 1 año y tres meses. "¿Qué se supone que pasa con Fernando durante este tiempo?", se pregunta Amparo, quien recuerda que los gastos de una rehabilitación especializada son costosos y no todas las familias disponen de recursos económicos para asumirlos.

FEDACE desarrolla a través del Observatorio Estatal de Daño Cerebral diferentes estudios con datos esclarecedores. Entre otros, destaca que la mitad de las personas con Daño Cerebral y sus familiares no reciben información sobre el Daño Cerebral y sus secuelas tras la hospitalización, y que el 59% de las familias pagan de su bolsillo la rehabilitación especializada.

Por estos y otros motivos, este Día Nacional del Daño Cerebral esperan que sea una jornada reivindicativa en la que demandar una rehabilitación especializada que garantice la inclusión social del casi medio millón de personas con Daño Cerebral que viven en España y que les ayude a conseguir una adecuada calidad de vida.