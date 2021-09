FECMA reclama recuperar la normalidad en la AP y hospitalaria, para evitar más retrasos en el diagnóstico del cáncer

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA) representa a más de 45.300 mujeres afectadas por esta patología, reclama con urgencia la recuperación de la normalidad en la Atención Primaria y hospitalaria, "para superar los retrasos en las pruebas diagnósticas, en las consultas presenciales, en la cirugía no urgente y en determinados tratamientos".

A esta petición, realizada con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra el próximo 24 de septiembre, se une pedir mayor investigación para evitar responder a los efectos adversos derivados de la enfermedad, y al alto porcentaje de pacientes sufren metástasis. Además del acceso a los tratamientos innovadores de última generación, que "debe ser igual en todo sistema".

Asimismo, piden que los poderes públicos y la legislación que reconozca su papel como aliados en la consecución de la mejora de los resultados en salud, eficiencia, equidad y sostenibilidad del sistema, así como en la prevención y promoción de las buenas prácticas y hábitos en salud.

"Los pacientes no prescribimos medicamentos, no definimos los presupuestos, no gestionamos ni administramos la sanidad, no somos un laboratorio o una industria farmacéutica, pero sí somos sensibles a las realidades en las que vivimos y a lo que reivindicamos, que son inversiones en investigación, en innovación y en nuevas tecnologías aplicadas a la salud y posibilidad de acceder a sus beneficios de forma equitativa y sostenible en todo el ámbito de nuestro Sistema Nacional de Salud", señalan.

"Nuestra Federación Española de Cáncer de Mama considera que las decisiones que se adopten en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) deben ser perceptivas y vinculantes a todo el territorio y a todas las administraciones sanitarias", añaden.

Y, sobre los avances en investigación, las aportaciones de la genómica, la medicina individualizada de precisión, los nuevos actores biológicos, informáticos, epidemiológicos, etc, consideran que se hace necesaria "una mayor colaboración y una mejor coordinación" entre las administraciones sanitarias y entre los diferentes hospitales de nuestra red asistencial.

"Todos estos avances y cambios van a requerir nuevos modelos organizativos y, en algunos casos, cambios legislativos y orientar los contenidos de decisiones estratégicas para la próxima década", advierte. De igual modo, reconocen los esfuerzos de las autoridades sanitarias y el comportamiento de la mayoría de la sociedad para hacer frente a la pandemia y agradecen el trabajo de los profesionales sanitarios y de aquellas personas y colectivos que han hecho posible mantener las actividades esenciales y garantizar su convivencia.