FEASAN asegura que el "buen control" de los pacientes anticoagulados es una "asignatura pendiente" de la sanidad pública

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados (FEASAN) ha asegurado que el "buen control" de los pacientes que consumen anticoagulantes orales es una "asignatura pendiente" del sistema de sanidad público, que debe "garantizar" una atención y seguimiento especial por parte de los profesionales sanitarios.

Si bien el organismo ha celebrado que este año se haya incluido la financiación de la indicación para enfermedad tromboembólica en la IPT de los anticoagulantes orales de acción directa (ACOD), que ha coincidido con la comercialización de los nuevos genéricos para uno de los ACOD, ha recordado que aún existen aspectos a mejorar, según un comunicado.

"El nuevo IPT de FANV incorpora novedades, por ejemplo, si el clínico considera que el ACOD es la mejor opción para el paciente, puede iniciar la anticoagulación con un ACOD. Pero esta novedad en la práctica no es factible en todas las comunidades autónomas, muchas de las consultadas no han adaptado sus visados y no se permite la prescripción según esos criterios", ha explicado la organización.

Respecto a los pacientes con enfermedad tromboembólica, FEASAN ha resaltado que se trata de una novedad muy positiva, y que la opción terapéutica disponible es el genérico o Pradaxa (dabitagran), aunque ha aseverado que "el escollo lo encuentran los pacientes en la guerra judicial de patentes que está afectando a la prescripción y que puede condicionar que un paciente tome o no la medicación".

EL PAPEL DE LOS PACIENTES

Sin embargo, los pacientes también deben jugar un papel "protagonista" en el buen control de su salud, de forma que mantenga su calidad de vida, evite riesgos y sepa actuar en caso de incidencia, según un comunicado de FEASAN.

"Este enfoque fomenta la autonomía, invitando a las personas a involucrarse más en su cuidado. A través de este lema, queremos transmitir un mensaje claro y positivo: el control de la anticoagulación y, en general, el bienestar del paciente no depende únicamente de factores externos, sino también de su compromiso y participación activa", ha explicado el presidente de FEASAN, Rafael Martínez, también paciente anticoagulado.

Para ello, FEASAN ha iniciado una campaña en la que se repartirá material informativo y se establecerán mesas informativas en centros de salud y farmacias comunitarias, y se pretende que cada persona pueda evaluar el "nivel de autorresponsabilidad que cumple", para lo que se ha creado una escala en la que, según la puntuación obtenida en la encuesta, el paciente pueda saber "fácilmente" los aspectos a mejorar.

La organización ha querido lanzar este mensaje con motivo del Día Nacional del Paciente Anticoagulado, que se celebra este lunes, y que busca visibilizar las preocupaciones y reivindicaciones de un colectivo formado por más de un millón de personas en España, la mayoría mayores de 65 años y polimedicados, y cuya aumentará por el envejecimiento poblacional y el incremento de los factores de riesgo vascular, pues estos anticoagulantes evitan la formación de trombos.