Un fármaco podría ayudar a restaurar la función de extremidades tras lesión de médula espinal, según estudio en ratones

El tratamiento a largo plazo con gabapentina, un medicamento comúnmente recetado para el dolor nervioso y originalmente utilizado contra la epilepsia, podría ayudar a restaurar la función de las extremidades superiores después de una lesión de la médula espinal, seegún una nueva investigación en ratones de la Universidad Estatal de Ohio (Estados Unidos).

En el estudio, publicado en la revista 'Journal of Clinical Investigation', los ratones tratados con este fármaco recuperaron aproximadamente el 60 por ciento de la función de las extremidades anteriores en una prueba que midió cómo caminaban, en comparación con la restauración de aproximadamente el 30 por ciento de la función de las extremidades anteriores en ratones que recibieron un placebo.

El medicamento bloquea la actividad de una proteína que tiene un papel clave en el proceso de crecimiento de los axones, las extensiones largas y delgadas de los cuerpos de las células nerviosas que transmiten mensajes. La proteína detiene el crecimiento de los axones en momentos en que se forman sinapsis, permitiendo la transmisión de información a otra célula nerviosa. Según este estudio, la gabapentina bloquea a la proteína para que no se frene, lo que permite que los axones crezcan más tiempo después de la lesión.

"Hay una recuperación espontánea en ratones no tratados, pero nunca es completa. Los ratones tratados aún tienen déficits, pero son significativamente mejores. Esta investigación tiene implicaciones traslacionales porque el medicamento está clínicamente aprobado y ya está recetado para los pacientes", explica el autor principal del estudio, Andrea Tedeschi, profesor asistente de Neurociencia de la Universidad Estatal de Ohio.

La lesión de la médula espinal en estos ratones se encuentra cerca de la parte superior de la columna vertebral. Los humanos con este tipo de lesión generalmente pierden suficiente sensibilidad y movimiento para requerir asistencia en las tareas de su vida diaria.

La función recuperada en ratones ocurrió después de cuatro meses de tratamiento, el equivalente a unos nueve años en humanos adultos. "Realmente tenemos que considerar que la reconstrucción de los circuitos neuronales, especialmente en un sistema nervioso central adulto, lleva tiempo. Pero puede suceder", detalla otro de los autores, Wenjing Sun.

Después de recibir gabapentina durante cuatro meses, los ratones tratados pudieron moverse mejor en una escalera y extender los dedos de sus extremidades anteriores que los ratones no tratados. Cuando los investigadores usaron una técnica especial para silenciar las neuronas en la vía de reparación a la que se habían dirigido, no hubo diferencia en la recuperación funcional entre los ratones tratados y los no tratados.