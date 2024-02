Fama, víctima de mutilación genital: "La reconstrucción me ha ayudado a cambiar mi vida, a sentirme completa"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cada año más de 4 millones de niñas son mutiladas, ese fue el caso de Fama, una mujer originaria de Senegal pero que vive en España desde hace décadas, que ha visto como su vida ha cambiado gracias a la reconstrucción genital, que la ha ayudado a "sentirme completa".

"La reconstrucción me ha ayudado a cambiar mi vida, a sentirme completa, pero sobre todo a no tener dolor y a vivir mi vida sexual como siempre debí vivirla, con placer y no con dolor", explica Fama, que de víctima pasó a ser activista y a hablar con su madre y hermanas en Senegal, para hacerlas partícipe de su lucha.

"Tengo una hija de 8 años que nunca pasará por esto, nunca dejaré que pase por esto. De donde yo soy, si no lo tienes hecho los hombres no se quieren casar contigo. Las mujeres no pueden decidir. Ahora estoy divorciada y ya no dependo de que ningún hombre decida si me puedo reconstruir o no, ahora soy yo quien decido y eso me hace sentir bien", afirma.

En Senegal la mutilación está prohibida, pero se sigue haciendo, afirma. "Ahora se lo hacen a los bebés con dos o tres meses, porque así no les pueden denunciar. Si se lo haces a una niña de 6 o 7 años se lo puede explicar a una profesora o a alguien que esté en contra y tienes un problema. Pero si son bebés no", se lamenta.

Fama es una de las mujeres que se han beneficiado del programa de lucha contra la Mutilación Genital Femenina de la Fundación Dr. Ivan Mañero que, entre otros aspectos, ofrece cirugía reparadora gratuita a las mujeres víctimas de MGF. Este proyecto se realiza en colaboración de IM CLINIC que ofrece esta cirugía de manera altruista.

El proyecto de reconstruir a las mujeres víctimas de MGF nació en 2015. Y aunque desde entonces más de 250 mujeres se han interesado por la posibilidad de pasar por la reconstrucción, solo un 10 por ciento lo ha llevado a cabo. La razón hay que buscarla en la presión social que ejerce el entorno de las mujeres que las frena ante un posiblerechazo de la familia, la pareja o la comunidad.

A Fama esa posibilidad no le asustó. "Una amiga que trabajabaen la fundación me explicó el proyecto que tenía y enseguida quise hablar con ellos. Yo por entonces ya me habíaseparado y quería que nada limitara mi vida. Sin embargo, aquella amiga no ha llegado a reconstruirse nunca,aunque lo desea, porque su marido no lo entendería", explica.

Estas situaciones son las que han llevado a la fundacióna crear una plataforma donde las mujeres víctimas, los profesionales sanitarios y los educadores puedeninformarse de manera anónima.

Una nueva herramienta digital para luchar contra la MGFEn noviembre, la Fundación Dr Ivan Mañero presentó una nueva plataforma web 'www.mutilacióngenitalfemenina.com' destinada a difundir y concienciar sobre la mutilación genital femenina(MGF).

La iniciativa tiene como objetivo combatir esta práctica que afecta a millones de mujeres en el mundo, pero sobre todo ofrecer a las mujeres víctimas de la MGF una vía anónima para conocer la cirugía reparadora y acceder a ella de manera gratuita.

"Hablando con ellas y con algunas asociaciones nos dimos cuenta que había dos problemas por los cuales las mujeres no accedían a la cirugía reparadora. El primero, era la presión social de su entorno tanto aquí como en sus países de origen. El segundo, es que muchas de ellas ni siquiera saben que existe este tipo de cirugía que puede mejorar radicalmente su calidad de vida", explicó Ruth Mañero directora de la Fundación Dr. Ivan Mañero.

Además, esta herramienta, que ha sido posible desarrollar gracias al apoyo de la Fundación-la Caixa" a través de CaixaBank, también está dirigida a ofrecer información y formación a los profesionales sanitarios y a los educadores para que contribuyan a crear un entorno más comprensivo para estas mujeres.

"Hemos visto que algunas de las mujeres que deciden reconstruirse y dar el paso se convierten en una referencia para otras mujeres, tanto aquí como en sus países de origen. Son capaces de dar la cara para luchar en contra de esta terrible práctica, de hablar de los problemas de la ablación con otras mujeres que la han sufrido, superando así el tabú. Nuestra función es poder darles las herramientas para que se empoderen y levanten la voz contra esta práctica tan perjudicial", asegura la directora de la fundación.

Otro de los puntos principales en los que la Fundación Dr Ivan Mañero pone el foco es en la formación y la sensibilización del personal sanitario. "Para que pueda acompañar mejor a estas mujeres, adolescentes y niñas que están sufriendo las consecuencias de la MGF o que podrían sufrirlas", explica Ruth Mañero.