La fabricación digital permite transformar la salud y la atención al paciente

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del laboratorio de Fabricación digital (SOUL Fab Lab) de la Fundación San Juan de Dios, Pedro Chana, ha aseverado que la fabricación digital "está transformando" la salud y la atención al paciente, en el marco de las 38 Jornadas para el Desarrollo y la Humanización de la Enfermería organizadas por el Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos.

Chana ha hablado sobre "destacadas" iniciativas como el desarrollo de modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial para el seguimiento de pacientes frágiles, la integración de sensores de fuerza y dispositivos inteligentes basados en la rehabilitación, así como la cocreación de soluciones tecnológicas mediante impresión 3D en colaboración con pacientes y profesionales sanitarios.

Durante el encuentro, la directora de la Unidad Territorial III de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Elena Urdaneta, ha manifestado que la tecnología permite ofrecer "cada vez mejores resultados" en salud, con "mayores garantías y comodidad" para el paciente", especialmente por el desarrollo de técnicas y procedimientos menos invasivos que facilitan y aceleran la recuperación.

"La tecnología no debe entenderse como un sustituto del profesional sanitario porque es en las personas donde recae la humanización de los cuidados", ha agregado, subrayando que "no hay futuro" si no se apuesta por la innovación tecnológica bajo la máxima de "la humanización".

"Estas jornadas que hoy inauguramos y que cumplen ya 38 ediciones son una muestra de ese compromiso con la excelencia en el cuidado y que no está reñido, insisto, con la vanguardia tecnológica", ha añadido.

Tras ello, la gerente asistencial de Cuidados de la Comunidad de Madrid, Elena Fernández, ha explicado que, a pesar de que las nuevas tecnologías han mejorado "significativamente" la capacidad de las enfermeras para prestar cuidados de calidad, estas herramientas no pueden "reemplazar" ni el conocimiento, ni la experiencia ni el lado humano de los tratamientos.

"A lo largo de la historia las enfermeras hemos mostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a los retos sociales y sanitarios. En el momento actual, ante las nuevas necesidades de la sociedad, integrar los avances tecnológicos sin perder de vista la perspectiva ética, se plantea como un desafío que sin duda las enfermeras alcanzaremos con éxito", ha declarado durante su intervención.

REALIDAD VIRTUAL Y ANOREXIA NERVIOSA

La psiquiatra adjunta júnior del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Marta Carulla-Roig, ha abordado como la realidad virtual puede servir para tratar trastornos de la conducto alimentaria tipo anorexia nerviosa.

En ese sentido, ha detallado el desarrollo de una técnica de exposición al cuerpo utilizando un avatar basado en realidad virtual, que ha sido validada empíricamente.

"Esta técnica permite que el paciente, de manera gradual y sistemática, se exponga a una representación virtual de su propio cuerpo (avatar) que va ganando peso a lo largo de las sesiones, hasta alcanzar un índice de masa corporal (IMC) saludable", ha manifestado.

La insatisfacción con el cuerpo y el miedo intenso a ganar peso son dos síntomas que suelen persistir incluso después de la renutrición, razón por la que ha apostado por intervenciones específicas sobre la imagen corporal.

"Por eso se necesitan intervenciones específicas sobre la imagen corporal. La realidad virtual ofrece amplias ventajas como la terapia de exposición al propio cuerpo y el estudio de los sesgos atencionales", ha concluido.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Laura Casares, ha presentado al robot terapeuta Juande, que supone un "paso más" del compromiso del centro con la innovación y la calidad asistencial.

"Además del indudable aumento motivacional en los menores, estamos viendo un gran avance en el modelo de trabajo, contando con mayor número de herramientas, más adaptadas a las necesidades de cada menor (complejidad y tiempo para ejecutar las tareas), así como una evaluación más exhaustiva. Sin duda, para nosotros, Juande está siendo un gran aliado en las terapias para el avance de nuestros pequeños y sus familias", ha expresado.

Otro de los proyectos presentados es el de salud comunitaria 'Pajarillos saludable', iniciada en la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Este, y que se centra en la población del barrio de Pajarillos (Valladolid), donde existen una serie de determinantes sociales que conllevan "mayor riesgo" de desigualdades en salud.

"Por ello, siendo el Sistema Sanitario un eslabón muy importante en la Atención Comunitaria, se lleva impulsando todo este tiempo el trabajo sobre hábitos de vida saludables, soledad no deseada, primeros auxilios, entre otros, con diferentes grupos poblacionales. Para, de la mano de otros agentes comunitarios, mejorar la salud y bienestar poblacional", ha expresado el enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, Pedro Prieto, coordinador del proyecto.

GALARDONES ESPACIO HUMANIZACIÓN

Por último, se ha celebrado la entrega de premios de la III edición del ESPACIO HUMANIZACIÓN, con los que se premian trabajos, estudios o proyectos que destacan especialmente por la atención más humana al usuario.

El primer premio ha ido a parar al proyecto 'Transformando el miedo en esperanza: El poder del juego para empoderar a los Niños con Cáncer y Humanizar su Tratamiento', liderado por la enfermera e investigadora María Díaz Cortés.

La iniciativa 'Jean Baptise Pussin, simulación clínica de malas noticias', del enfermero especialsita en salud mental y profesor docente invesitagador Pablo Ponce, se ha hecho con el segundo puesto.

En tercer lugar ha quedado el 'Proyecto visual scape. Estudio piloto sobre el uso de la realidad virtual en el ámbito de salud mental penitenciaria y justicia juvenil', del jefe de gestión de Enfermería de Salud Mental Penitenciarla del Parc Sanitari Sant Joan de Dèu, Aitor-Eneko Olivé.