Expertos subrayan la importancia de entender la diferencia entre lenguaje y comunicación en niños con TEA

VALÈNCIA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en neurorrehabilitación pediátrica de Vithas Valencia Consuelo subrayan la importancia de comprender la diferencia entre lenguaje y comunicación en niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Con motivo del Día Mundial de la Concienciación del Autismo, los expertos en neurorrehabilitación pediátrica de Vithas Valencia Consuelo inciden en la relevancia de la comunicación funcional y la necesidad de desarrollar herramientas que faciliten esta habilidad esencial para la integración social de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

"Mi hijo habla, pero no me entiende", comparte en un comunicado del grupo sanitario Alicia, una madre que se puso en contacto con los profesionales de Irenea, Instituto de Rehabilitación Neurológica de Vithas, a través de su página web.

"Le diagnosticaron trastorno del espectro autista. Y, a pesar de que repite todo lo que le digo, canta y pronuncia la mayoría de las palabras correctamente, no comprende el lenguaje. No puede expresar sus necesidades ni responder preguntas, y constantemente repite todo en ecolalia. Aunque encuentro mucha información sobre niños con autismo que no hablan o tienen un vocabulario limitado, me resulta difícil obtener orientación sobre cómo ayudar a mi hijo que habla, pero no comprende", añade.

Partiendo de esta inquietud, que suele ser un hito importante para cualquier familia, los expertos de Vithas Valencia Consuelo puntualizan que el lenguaje no se limita a la expresión verbal, sino que también abarca la capacidad de comprenderlo y utilizarlo de manera funcional en contextos sociales.

Carmen Medina, logopeda y directora del área de rehabilitación neurológica pediátrica de Irenea, señala que "las personas con autismo pueden tener dificultades en la comunicación y la interacción social debido a las características propias de este trastorno del neurodesarrollo".

"Por lo tanto, es fundamental comprender que el lenguaje no siempre es la forma óptima de comunicarse, ya que es una herramienta que va más allá de las palabras pronunciadas. Y, por eso, muchos niños con TEA pueden hablar, pero suelen tener dificultades significativas para entenderlo y emplearlo de manera efectiva en la práctica diaria", añade la especialista.

En esta misma línea, desde Vithas Valencia Consuelo inciden en que las personas con trastorno del espectro autista pueden presentar una amplia variedad de habilidades y dificultades en el área del lenguaje y la comunicación.

"Mientras que algunos niños pueden no desarrollar el lenguaje verbal de manera significativa, lo que requiere un enfoque especializado en el uso de sistemas alternativos y aumentativos de la comunicación (SAAC) para facilitar su expresión y comprensión. Otros, tienen habilidades lingüísticas adecuadas para su edad cronológica, pero muestran dificultades en la forma de comunicarse", explica Medina.

"En ambos casos, --asegura la logopeda--, es fundamental adoptar un enfoque integral en la intervención, que no solo se centre en el desarrollo del lenguaje verbal, sino que también promueva la comunicación no verbal, la comprensión del lenguaje figurado, la reciprocidad en la conversación y la adaptación del lenguaje al contexto. Este enfoque holístico tiene como finalidad mejorar la calidad y la efectividad de la comunicación en todos los aspectos de la vida diaria del niño".

"PRÁCTICA EN ENTORNOS GRUPALES"

La doctora Carolina Colomer, directora clínica de Irenea, añade que "es importante considerar que el aprendizaje y la generalización de habilidades comunicativas se facilitan mediante la práctica en entornos grupales".

"Y, la interacción con pares proporciona oportunidades para aplicar lo aprendido en situaciones sociales reales, lo que contribuye significativamente a la mejora de las habilidades comunicativas y sociales en el día a día. Por este motivo, consideramos clave realizar también una rehabilitación en el entorno natural del paciente".

"En Vithas Valencia Consuelo somos centro de valoración clínica del TEA y adaptamos nuestras intervenciones a la singularidad de cada niño. Realizamos un trabajo multidisciplinar en un entorno hospitalario exclusivo y adaptado para lograr su máxima funcionalidad. Nuestro enfoque abarca especialidades como la logopedia, terapia ocupacional, neuropsicología y fisioterapia, todas supervisadas por un equipo médico", señala Colomer.

Según Autismo España, una de cada cien personas tiene rasgos propios del trastorno del espectro autista en nuestro país, por lo que un mayor conocimiento social sobre este tipo de trastorno y sobre las necesidades específicas de cada persona que lo presenta, contribuye a mejorar su calidad de vida y promover así su participación en los distintos contextos sociales en igualdad de condiciones.