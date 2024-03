Los expertos subrayan la importancia de la detección precoz de la enfermedad hepática oculta

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertos subrayan la importancia de la detección precoz de la enfermedad hepática oculta, ya que el diagnóstico temprano reduce la morbi-mortalidad, la posibles complicaciones y la necesidad de terapias avanzadas como el trasplante hepático, han señalado en el marco de las XXI Jornadas del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEQC ML ).

Durante el encuentro han recordado que Las enfermedades hepáticas afectan a un porcentaje elevado de la población mundial; solo en la Unión Europea, cerca de 29 millones de personas padecen una enfermedad hepática crónica, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Actualmente, las hepatitis virales cuentan con biomarcadores considerados pruebas diagnósticas de referencia, y gracias a las efectivas estrategias de cribado y al tratamiento antiviral directo, su peso ha disminuido notablemente.

La fibrosis hepática es una de las manifestaciones tardías de las enfermedades hepáticas crónicas en donde el tejido del hígado es reemplazado por tejido cicatricial, como resultado de la inflamación producida por el consumo de alcohol, las hepatitis virales o el síndrome metabólico, entre otros factores. Este es un proceso largo, con síntomas que pueden permanecer inadvertidos durante años, por lo que su identificación temprana permitiría prevenir su avance en cirrosis y facilitaría la selección de pacientes para su derivación a especialistas.

Los expertos han señalado que tanto para la enfermedad hepática alcohólica (EHAlc) como para la enfermedad hepática metabólica grasa (EHmet), no se dispone actualmente de biomarcadores diagnósticos eficaces. Así lo ha puesto de manifiesto el coordinador del curso de las XXI Jornadas del Comité Científico y presidente de la Comisión de Valoración Bioquímica de la Enfermedad Hepática de la SEQC(ML), el doctor Armando Raúl Guerra, quien ha recordado el papel de la fibrosis hepática como el principal factor pronóstico de ambas enfermedades.

"Nuestros esfuerzos de cribado de enfermedad hepática oculta deben centrarse en la detección y valoración del grado de fibrosis, principalmente en aquellos casos en los que la lesión ha avanzado y constituye un peligro inminente para la salud del paciente, aunque aún no se hubiesen detectado otros síntomas", ha explicado.

De acuerdo con el doctor Manuel Morales, quien es investigador de IDIBAPS, CIBERehd y RedFibro y miembro de la Comisión de Valoración Bioquímica de la Enfermedad Hepática de la SEQCML y facultativo del Hospital Clínic de Barcelona, e"ste cribado tendrá un impacto sanitario elevado". Dado que, según ha afirmado, "el diagnóstico temprano de la patología se traduce en la disminución de complicaciones asociadas y en la reducción de la morbi-mortalidad y la necesidad de terapias avanzadas como el trasplante hepático".

De esta manera, ha resaltado, sería posible la puesta en marcha de intervenciones terapéuticas destinadas a reducir los efectos de factores causales, "la implementación de nuevos estilos de vida y dieta, la optimización o inicio de tratamientos para diabetes u obesidad y el seguimiento de aparición de futuras complicaciones". En este sentido, según ha aducido el especialista, a la hora de establecer una estrategia de cribado se deberían clarificar cuáles son los criterios de inclusión en estos programas.

"Además, es necesario llevar a cabo más estudios de coste-efectividad que maximice todas las casuísticas y representación de diferentes sistemas de salud", ha añadido Morales.

CAMBIO DE PARADIGMA

Por otro lado, aunque han asegurado que hoy en día no existe una política sanitaria establecida de cribado de fibrosis hepática poblacional. Sin embargo, según ha aseverado el doctor Morales, estamos transitando en un cambio de paradigma en lo que respecta al diagnóstico de la fibrosis hepática, "que se está traduciendo en la necesidad de establecer estrategias de cribado para la fibrosis con marcadores diagnósticos no invasivos".

En opinión de la miembro de la Comisión de Valoración Bioquímica de la Enfermedad Hepática de la SEQCML, la doctora María Patricia Sanz, esto es particularmente cierto en poblaciones con muy alto riesgo de enfermedad hepática metabólica, como son los pacientes con diabetes tipo 2, "que se verán beneficiados de la derivación al especialista de Hepatología", según ha apuntado.

El hepatólogo del Hospital Clínic de Barcelona, el Dr. Adrià Juanola Mayos, (investigador de IDIBAPS y CIBERehd), ha introducido los biomarcadores no invasivos como indicadores medibles y observables en el cuerpo humano que se utilizan para detectar, diagnosticar o monitorear enfermedades o condiciones de salud sin requerir procedimientos invasivos. Estos marcadores, según ha remarcado el especialista, permitirían la detección precoz de la fibrosis hepática "al reflejar los cambios bioquímicos, moleculares y estructurales que ocurren en el hígado durante el desarrollo de la enfermedad". En palabras del Dr. Juanola, la principal ventaja de los marcadores no invasivos es que su obtención no implica riesgos significativos para la salud del paciente, ya que, según ha detallado, no requieren procedimientos invasivos como biopsias u otros métodos que puedan causar molestias, dolor o complicaciones. "Esto los hace especialmente útiles en el diagnóstico precoz a nivel poblacional, así como el seguimiento de la progresión de la enfermedad y la evaluación de la eficacia de los tratamientos, ya que pueden ser recolectados de forma más frecuente y menos traumática que los biomarcadores invasivos", ha explicado.

El trabajo del Laboratorio Clínico es fundamental en la implantación, difusión y uso adecuado de los biomarcadores séricos de fibrosis hepática. Según la miembro de la Comisión de Valoración Bioquímica de la Enfermedad Hepática de la SEQCML, la Dra. Laura de La Hoz, la interpretación de los resultados por el profesional del Laboratorio Clínico es importante para sacar rendimiento de estos marcadores, ya que diversos factores ajenos a la fibrosis hepática pueden incidir falseando los resultados. "Los comentarios al informe de laboratorio pueden neutralizar estas desviaciones y proteger el auténtico valor de estos test", ha explicado.