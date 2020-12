Expertos resaltan la necesidad de adaptar el modelo de atención asistencial en VIH para centrarse en la cronicidad

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Expertos participantes en el encuentro digital 'National Policy: Hoja de ruta frente a los desafios actuales del VIH', organizado por Europa Press en colaboración con la compañía ViiV Healthcare, han resaltado la necesidad de adaptar el modelo de atención asistencial a las personas que viven con VIH, ya que se ha convertido en una enfermedad crónica tras más de 30 años de epidemia.

"El modelo estaba perfectamente preparado para tratar al paciente con VIH agudo, pero no de forma crónica. El modelo asistencial que tenemos en España y en otros países no acompaña esa cronicidad, sigue anclado en la lógica de agudos", ha resaltado Rafael Bengoa, director del Instituto de Salud y Estrategia (SI-Health), ex consejero de Salud de País Vasco y ex asesor en materia sanitaria del ex presidente de Estados Unidos Barack Obama.

Según Bengoa, "lo que les hace falta a los pacientes crónicos con VIH es continuidad de cuidados". Para ello, considera necesario "empujar" al sistema sanitario en esta dirección, y cree que el VIH/sida "puede ser una de las enfermedades crónicas que ayude al sistema a transformarse frente al modelo que se resiste al cambio".

Al respecto, el experto augura que la tecnología podría ser un gran aliado. "Cuando un paciente es activo y el sistema también, esa continua interacción empieza a aflorar un potencial de mejora e innovación en relación a lo que sería el control más clásico del enfermo que viene a un centro de salud o a un hospital. En el VIH, vamos a modelos híbridos de conexión presencial y digital. La salud digital obviamente nos va a ayudar a avanzar en esa continuidad de cuidados", ha manifestado.

El presidente del Grupo de Estudio del Sida (GeSIDA) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Esteban Martínez, ha lamentado que la atención a pacientes seropositivos "prácticamente no ha cambiado en estas tres décadas de epidemia, a pesar de que los pacientes claramente habían cambiado".

Así, ha argumentado que se ha pasado del 'club de las cuatro haches', un término con el que se comenzó a denominar alrededor de 1983 a los grupos de riesgo más expuestos a contraer el virus (homosexuales, heroinómanos, hemofílicos y haitianos), a que "cualquier persona pueda ser afectada". "Con los antirretrovirales, con su mejora y disponibilidad, las personas con VIH han podido tener opción a una calidad de vida que era impensable, convirtiendo la enfermedad en crónica en pocos años", ha explicado.

En estas tres décadas de lucha contra el virus, los primeros pacientes han desarrollado problemas propios del envejecimiento, por ejemplo. "Los médicos lo hemos intentado acometer de la mejor manera posible, formándonos e intentando responder a las necesidades de los pacientes a nivel individual, pero echábamos de menos que no hubiera un sistema de atención que diera a cada paciente lo que necesitara", ha señalado.

'NATIONAL POLICY', EN BUSCA DE CAMBIAR EL MODELO ASISTENCIAL

En este contexto, ha celebrado la iniciativa 'National Policy', un proyecto multidisciplinar que busca "un modelo asistencial que responda a las necesidades de las personas que viven con VIH en el siglo XXI". Está promovido por GeSIDA y ViiV Healthcare, avalado por CESIDA, SEISIDA, SEFH, SEIMC y RIS, y llevado a cabo por médicos (especialistas en VIH, geriatría, epidemiología y atención primaria), farmacéuticos de hospital, enfermeras, psicólogos, gestores, representantes de Salud Pública y ONG (en representación de las personas que viven con VIH), y cuenta con la colaboración de SI Health.

Desde 2017, el grupo multidisciplinar ha trabajado en diferentes fases del proyecto y ha generado herramientas y documentos de consenso que ayudan a avanzar en el nuevo y necesario abordaje de la infección VIH. "Había una necesidad no satisfecha en el modelo asistencial, que se dibujó cuando la enfermedad era aguda, con una mortalidad alta y una enorme atención por parte de los medios y de la clase política. El proyecto nació con la intención de retomar la concienciación social y revisar el modelo de atención", ha argumentado el director general de ViiV Healthcare España, Ricardo Moreno.

El modelo propuesto en 'National Policy' está incorporado en el Plan Nacional del Sida, pero los participantes esperan que se extienda a todas las autonomías. "Confiamos en que las autoridades regionales lo incorporen", ha sostenido Moreno. "Espero que se acabe implantando en toda la geografía española. Espero que también se pueda profundizar y arraigar de una manera definitiva en los años venideros", ha añadido el presidente de GeSIDA.

El director general de ViiV Healthcare en España ha agregado que, además de 'Nacional Policy', la compañía cuenta con las 'Becas ViiV Modelo óptimo de atención al paciente con VIH', para premiar a "acciones que favoreciesen la implantación del nuevo modelo y también un sistema de estratificación de pacientes". En esta segunda edición se han incorporado 14 proyectos, lo que, a su juicio, refleja "claramente una voluntad mayor de que el modelo interesa".

Por último, Ricardo Moreno ha insistido en la importancia de controlar el VIH y de concienciar, especialmente a los más jóvenes, de su gravedad. "La gente joven lo confunde con una enfermedad venérea más, pero no tiene curación, dura para toda la vida. Nos falta como sociedad dar más énfasis a este asunto. Nuestra campaña 'Yo no me olvido' pretende mantener vivo el recuerdo de que es una infección importante, hay que hacer esfuerzos para la educación desde el colegio y la familia", ha concluido.