Expertos reclaman una asistencia sanitaria basada en valor donde el paciente sea el centro

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en el sector sanitario han elaborado un manifiesto con 54 recomendaciones para decisores a nivel nacional y autonómico, centros asistenciales, profesionales sanitarios, pacientes e industria, con el objetivo de reclamar una asistencia sanitaria basada en valor donde el paciente sea el centro.

El manifiesto, que ha sido desarrollado desde Think & ACT for Value, pretende identificar, conectar, impulsar y escalar toda la experiencia disponible en España y Europa en materia de asistencia sanitaria basada en valor (ASBV), en base a las experiencias nacionales e internacionales.

"Es una iniciativa que ha ido madurando a lo largo del tiempo, pero ahora ha llegado el momento de pasar a la acción contando con la alianza del EIT Health y desarrollando una línea de trabajo alrededor de diferentes actuaciones concretas", plantea Pablo Serrano, subdirector de asistencia sanitaria del Servicio Cántabro de Salud.

Las propuestas se basan en cinco pilares, imprescindibles para impulsar cambios: la evaluación basada en la disponibilidad y financiación de herramientas adecuadas, así como de indicadores de valor; la adopción y compra de las tecnologías en base a esta nueva forma de evaluar y estos indicadores; la formación de los profesionales en herramientas que permitan una atención basada en indicadores y datos; la cultura de valor en las organizaciones, con la gestión integrada de los procesos asistenciales alrededor del paciente, los incentivos a los profesionales y las conexiones y compartición de aprendizajes entre centros, y la participación real del paciente, así como la integración de su perspectiva desde las propias políticas.

Asegurar la participación activa del paciente en la definición de las políticas y prácticas de atención sanitaria basada en valor es uno de los puntos críticos que se señalan en el manifiesto, promoviendo el desarrollo de la figura del paciente experto y la mayor adopción de herramientas digitales que ayuden en la recogida de la información y una gestión asistencial basada en datos.

Respecto a las organizaciones sanitarias, los expertos plantean el desarrollo de un modelo de medición de resultados que integre la perspectiva del paciente con el resultado clínico y dotar a los sistemas sanitarios de modelos de financiación prospectivos basados en indicadores que contemplen los costes ajustados por procesos asistenciales, no por intervención. También se recomienda potenciar una visión transversal y multidisciplinar de la asistencia a los diferentes procesos de salud mediante la creación de unidades clínicas funcionales.

Think & ACT for Value, la plataforma público-privada que aúna representantes de los distintos agentes clave en el ecosistema sanitario referentes en el campo de la ASBV, coordinada y co-liderada por EIT Health Spain, centro de Co-Localización (hub regional) de EIT Health, que forma parte del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), un organismo de la Unión Europea.

Pep Pomar, presidente de la Fundación Signo y ex gerente del Hospital Son Espases (Palma de Mallorca), ha señalado que hay que reordenar los sistemas sanitarios y buscas estrategias, dando más valor al paciente para conseguir una asistencia sanitaria basada en valor; además apuesta por una "atención basada en la evidencia y asegurar una medicina efectiva".

Por su parte, Francesc Iglesias, responsable de la Oficina de Apoyo a la Innovación y la Investigación en la Dirección Gerencia Institut Català de la Salut, quien ha presentado el manifiesto, ha señalado que la intención es que sea transversal. Además, "entendemos que también, si los profesionales, esto va a ser imposible y, por lo tanto, hay que identificar sus necesidades formativas, generar nuevos incentivos para que ellos puedan incorporarse y continuar creciendo".

UN RADAR DEL VALOR

Otra de las acciones de Think & ACT for Value que se ha presentado esta mañana ha sido Value Radar: un detector de buenas prácticas en ASBV, que actuará como generador de conocimiento y facilitador de innovación con impacto a nivel de toda España.

A través de una convocatoria no competitiva de proyectos, Think & Act construirá un panorama dinámico de la innovación para salud basada en valor: los proyectos e innovaciones que se identifiquen a través de esta convocatoria serán visibles en la web de Think & Act y en una herramienta de marketplace, donde los innovadores podrán generar conexiones virtuales.

Además, Think & Act iniciará eventos para permitir conexiones presenciales, el primero de los cuales, Value Radar Cantabria, tendrá lugar en Santander (Palacio de la Magdalena), el día 10 de octubre, con el apoyo de la Consejería de Salud de Cantabria. Lo que se persigue con todas las actividades de la plataforma, como apunta Izabel Alfany, es "por un lado, generalizar proyectos y mejores prácticas en atención sanitaria basada en valor; y, por otro, incubar proyectos sanitarios basados en valor, para que sean una realidad tangible en el SNS". Think & Act for Value, añade Alfany,"es una plataforma abierta a todos aquellos agentes, organizaciones y profesionales que estén dispuestos a comprometerse a avanzar en la transformación de nuestro sistema sanitario".