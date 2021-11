Expertos piden crear "cultura" de la gripe ante su gravedad: "Hay que vacunar por ciencia y no por creencia"

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha reunido a un grupo de expertos en el Senado para fomentar la concienciación sobre la importancia de la vacunación antigripal, los cuales han realizado un llamamiento a crear "cultura" de la patología ante su "gravedad e importancia".

En este sentido, el presidente de AEV, Amós García, ha sentenciado que la población debe "vacunarse por ciencia y no por creencia" y ha tildado de "inconsciencia" a aquellas personas que no se vacunan, puesto que "es una herramienta clave de algo global que son las políticas de salud pública".

Así lo ha manifestado este martes en la jornada 'La vacunación contra la gripe: relevancia, tecnología y estrategias", que ha contado con el apoyo de Seqirus, y con la participación del presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo en el Senado, Modesto Pose; la vicepresidenta I del Consejo General de Enfermería (CGE), Pilar Fernández; el director del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, José María Eiros; y el inmunólogo e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Carlos Martínez.

Al comienzo de la sesión, Modesto Pose ha sido el encargado de inaugurar el evento y ha ensalzado la figura de los sanitarios, quienes tienen una "labor ingrata y poco comprendida por la sociedad", al mismo tiempo que ha puesto de manifiesto que las enfermedad infecciosas, como la gripe, a causa de las vacunas, dejan de ser una preocupación, por lo que se rebaja la atención y algunas de ellas "prácticamente erradicas" vuelven a escena.

"No percibimos el riesgo cuando las cosas no están presentas en el día a día, al igual que ocurre con la gripe. La gente no le da el valor que tiene y hay que recordar que es una enfermedad muy importante y no solo por el número de personas a las que afecta si no por la repercusión y sintomatología que posee", ha asegurado.

El año pasado, tal y como ha expuesto Amós García, apenas hubo gripe porque se vacunó mucho y por las medidas anticovid, por lo que este año " se abre un marco importante de incertidumbre" contra el que se debe hacer frente con la "certeza" que dispone la sociedad: "la vacunación". Además, el presidente de AEV, ha recalcado que quien realmente salva vidas son los profesionales y no las vacunas.

"Los que salvan vidas son los profesionales que posibilitan que esa vacuna llegue al brazo de la persona que lo necesita. También lo que salva vidas son las políticas públicas que permiten que hayan profesionales, una vacuna por sí sola en un frigorífico no salva absolutamente nada", ha sostenido.

PANEL DE EXPERTOS

Al respecto, Pilar Fernández ha calificado al personal de enfermería como "fundamental", ya que son las personas encargadas de "poner en marcha estrategias que permitan la captación y medición de coberturas en los grupos de alto riesgo" y ha instado a las organizaciones sanitarias a exigir a los profesionales vacunarse "por ética". "Las enfermeras tenemos que tener una actitud ejemplarizante y vacunarnos por nosotras, por los pacientes, por las familias y por la sociedad en general", ha afirmado.

Posteriormente, José María Eiros, durante su intervención, ha recordado que la gripe tiende a infectar a gente joven pero "complica sustancialmente a personas mayores". Una situación ante la que ha manifestado que se debe crear "cultura" de la enfermedad, que además es prevenible.

Por su parte, Carlos Martínez ha comentado que la ciencia es la herramienta para combatir las enfermedades, y en este caso la gripe, y ha insistido en que la COVID-19 ha evidenciado esto al señalar el "triunfo" ante la evolución de la pandemia mediante las medidas sanitarias y con la colaboración de los profesionales, de la sociedad y de los científicos.

"Es un problema ajustar o incluir causas de mortalidad asociadas al virus porque se sabe que, en algunos estudios, se ha señalado que alrededor del 20 por ciento de los fallecidos por gripe habían estado infectados con influenza pero solo el siete por ciento eran personas identificadas como susceptible por este virus. Por lo que seguramente la mortalidad asociada al virus es mayor de lo que se supone", ha explicado.

INNOVACIONES

Asimismo, los expertos han explicado las innovaciones y retos a los que se enfrenta la industria antigripal. Para Carlos Martínez, los objetivos deben ser ambiciosos y los científicos deben desarrollar vacunas cada vez más eficientes capaces de responder a contra todos los virus de influenza.

En este caso, para Eiros la gripe tiene un "hándicap" y es que se sabe mucho de enfermedades víricas respiratorias pero "no todo" y ha señalado que la respuesta inmunitaria de base celular tendrá "un papel determinante" en las células memoria.

"En gripe estamos acostumbrados a medir respuesta inmunitaria humoral, aquella que viene derivada de las células plasmáticas pero no deja de ser menos cierto pensar que vacunaren personas adherentes a la vacunación año tras año provoca respuestas heterotipicas ante la emergencia de virus con potencial pandémico como los virus aviares", ha manifestado.

POSICIÓN DE ESPAÑA

Otro de los temas al que han hecho referencia los expertos ha sido sobre qué posición debe tener España para mejorar la adquisición de vacunas y los expertos han coincidido en otorgar más importancia al sector científico español porque "sobra talento pero falta una buena gestión", tal y como ha mencionado Amós García.

Para Eiros "España debe tener plantas de producción de vacunación propias" y eso sería "un gran logro" para el país, que pasaría a formar parte del "club europeo de los siete grandes". "Me consta que varios gobiernos españoles lo han intentado pero aún no se ha conseguid", ha lamentado.

Sin embargo, Carlos Martínez ha reconocido que "esto sería un sueño" pero ha matizado que España "no es un país de los más potentes", por lo que ha mantenido que la aspiración debe ser "responder a las necesidades sociales" y para ello ha subrayado que las autoridades políticas deben aunar esfuerzos en "tener una estructura y comunidad científica poderosa", lo que llevará a que "España sea un país dueño de su futuro".

DESCENTRALIZACIÓN DE LA SANIDAD

Por último, tras el panel de expertos, los portavoces de Sanidad en la cámara alta han debatido acerca de la gripe y de las estrategias de vacunación que se llevan a cabo en la actualidad. En esta línea, el portavoz del PSOE, Manuel Escarda, ha elogiado la gestión del área de Sanidad en las comunidades autónomas porque, a su juicio, favorece una mayor proximidad al ciudadano.

"La gestión por autonomías permite una mejor información personalizada y un mayor acceso a la vacunación", ha sentenciado.

De hecho, el portavoz de Sanidad del PP, Eduardo Raboso, ha coincidido con su homólogo y ha calificado la descentralización de "paso muy importante" para llegar a todos los españoles, lo que se traduce en un "gran éxito año a año en los índices de vacunación". "Tenemos una estructura asistencial que funciona maravillosamente bien y que se ha aprovechado en muchas autonomías para implementar sobre esa estructura la vacunación contra la COVID-19", ha comentado.

No obstante, ha puntualizado que también hay algunos inconvenientes en el sistema como la inequidad en la vacunación y ha señalado al gobierno central, quien, en su opinión, debería convertirse en garante de la equidad.

Por su parte, la portavoz del PNV, Nerea Ahedo, ha arremetido contra la afirmación de Raboso y contra la descentralización porque "cada gobierno autonómico determina unos criterios diferentes para la vacunación", por lo que ha sostenido que la inequidad es responsabilidad de las autonomías.

"Debemos celebrar que la sociedad está comprometido con la vacunación y que por suerte tenemos unas políticas que funcionan en unos sistemas sanitarios sólidos y robustos", ha asegurado.