Expertos piden cautela sobre la "gripalización" de la Covid: "Puede dar lugar a una banalización de la pandemia"

El jefe del servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el doctor Federico Martiñón Torres, ha advertido sobre el concepto de "gripalización de la Covid-19", ya que "puede dar lugar a una banalización de la pandemia".

"Si se utiliza para banalizar la pandemia, no me gusta y, además, es peligroso. En cambio, podría valer si se utiliza para ayudar a entender el proceso al que puede idealmente estar caminando el SARS-CoV-2 para convertirse en infección endémica estacional", ha expresado el experto, en el marco de la presentación del 'Congreso Virtual en Vacunas', organizado por MSD.

"No deberíamos banalizar la Covid-19 a estas alturas", ha reiterado, si bien ha admitido que "estamos en una fase diferente". "Estamos en lo que algunos denominan una fase de transición, y se cree que el SARS-CoV-2, como ha pasado antes con otros coronavirus, deberá evolucionar a ese comportamiento endémico estacional", ha señalado, para alertar de que "nadie sabe ni si se va a producir ni cuándo se producirá" ese escenario. "Por tanto, si decimos gripalizar para decir que esto se ha acabado es precipitado", ha resumido.

En este sentido, ha recordado que "la pandemia afecta a todo el mundo y no todos los países están en el mismo punto de evolución pandémica". "Hay muchos países que están como estábamos nosotros hace un año", ha recalcado, para pedir cautela. "Si algo deberíamos haber aprendido en esta pandemia es la imprevisibilidad y que siempre vamos un paso por detrás del virus", ha apostillado.

Por su parte, la doctora Pilar Arrazola, jefa del servicio de Medicina Preventiva del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, también ha pedido precaución con respecto al cambio en el sistema de vigilancia del SARS-CoV-2.

"Llevamos 6 olas, esta no nos la esperábamos y lo que pasa es que hemos lanzado las campanas al vuelo demasiadas veces. Después de 6 olas, todos deberíamos haber aprendido a ser mas cautos", ha instado. Asimismo, ha comentado que "transmitir mensajes de falsas expectativas al final confunden a la poblacion, porque cada uno intepreta la gripalización de una manera".

Así, ha abogado por "asumir que estamos en un momento de incertidumbre". Al igual que el doctor Martiñón, ha recordado que España tiene una tasa de vacunación "muy buena", pero esto no es así en África. "Ómicron nos ha cambiado la situación de un día para otro. Hay que ser cauteloso", ha afirmado, para pedir "cuidado" a la hora de generar expectativas que no se puede garantizar que se vayan a cumplir. Por ello, ha apostado por "vivir al día" y "trabajar por ahorrar los pasos hacia atrás". Si no, ha advertido de que esto podría afectar al ánimo de la población y al cumplimiento de las medidas de prevención básicas.

En esta misma postura se ha mostrado la doctora María Fernández Prada, adjunta del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Vital Álvarez Buylla, en Asturias. "Cuando hablamos de gripalizar, hablamos de banalizar, entonces la gente ya no ve tan necesaria la vacunación", ha alertado.

"Esto puede afectar a las coberturas de vacunación que se puedan necesitar en el futuro. Necesitamos ser capaces de hablar de otros temas más allá del SARS-CoV-2, pero no podemos pensar que es algo que ya es banal y que a lo que no tenemos que dar importancia", ha instado.

"Todos queremos normalizar la situación, pero la pandemia ya nos ha dado 6 bofetadas en la cara", ha reiterado para alertar de nuevo de que esto puede repercutir en el cumplimiento de las vacunas, sobre todo en la vacunación de las dosis adicionales en grupos concretos o población general", ha finalizado.