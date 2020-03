Los expertos en Medicina Preventiva piden evitar aglomeraciones y las visitas a los centros sanitarios

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) pide a los ciudadanos que actúen con responsabilidad y eviten las visitas a los centros sanitarios y a lugares y/o eventos que impliquen aglomeraciones en las que sea difícil mantener al menos un metro de distancia con el resto de personas, ya que ambas circunstancias pueden ser un foco de contagio de Covid-19.

Desde la entidad médica vuelven a insistir en la importancia de una adecuada higiene de manos; de no toser o estornudar en la mano, sino de hacerlo en el codo y en un pañuelo desechable; de no tocarse la boca, los ojos y la nariz; de no salir a la calle si se tienen síntomas de enfermedad respiratoria y de avisar a los servicios de salud pública si se cree que se puede estar infectado por coronavirus.

Así, recuerdan que, al acudir como paciente o visitante a un centro sanitario, ya sea un hospital o un centro de salud, hay que tener presente que se trata de un lugar "especial" en el que el contacto con cualquier superficie es un mecanismo de transmisión de gérmenes.

Además, es un lugar donde es fácil la transmisión de enfermedades que se contagian por gotas al hablar, toser o estornudar, por lo que en estos espacios es aún más relevante la adopción de medidas de prevención básicas como la higiene de manos y la etiqueta respiratoria.

En este sentido, desde la SEMPSPH se pide que se eviten, en la medida de lo posible, las visitas a los centros sanitarios y que en caso de ser necesario se preste especial atención al cumplimiento de las medidas preventivas previamente descritas.

Se insiste, especialmente, en que "las personas que tengan síntomas respiratorios eviten las visitas a enfermos hospitalizados y no acudan a su lugar de trabajo ni a lugares o eventos concurridos".

Dada la falta de tratamiento específico ante el coronavirus Covid-19 en la actualidad, el cumplimiento estricto de medidas higiénicas y de control de la infección son "primordiales" para evitar la aparición de casos secundarios.