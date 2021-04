Expertos lamentan que la hospitalización a domicilio ha sido infrautilizada durante la pandemia en algunos casos

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La hospitalización a domicilio segura y eficaz para reducir las estancias hospitalarias de pacientes Covid, aunque en algunos casos ha sido infrautilizada durante la pandemia, según han señalado expertos en la mesa redonda de la Sociedad Española de Hospitalización a Domicilio que ha tenido lugar el pasado viernes en el II Congreso Nacional Multidisciplinar COVID-19 de las Sociedades Científicas de España.

Los ponentes de este encuentro, los doctores Eulalia Villegas, jefa del servicio de HAD del Hospital Dos de Maig de Barcelona, María Ruiz, jefa de sección de HAD del Complejo Hospitalario de Navarra, y Jordi Ara, gerente territorial del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, han compartido sus experiencias en Hospitalización a Domicilio, tanto de la parte clínica como de gerencia, durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.

Además, la doctora Villegas ha presentado los resultados de una encuesta nacional realizada desde la SEHAD sobre la actividad desarrollada por las unidades de Hospitalización a Domicilio (UHD) de España durante la pandemia. Dicha encuesta, en la que han participado 85 de las 108 UHD censadas en España, pone de manifiesto que cada territorio ha pedido a sus unidades que desarrollen trabajos y asuman responsabilidades diferentes.

"El análisis de estos datos demuestra, una vez más, que la HAD, como recurso, está infrautilizada, y conceptualmente mal utilizada. Lo que no quiere decir que no hagamos un trabajo muy útil, pero éste debería estar asignado a otro tipo de recursos, para que la Hospitalización a Domicilio, gestionada correctamente, pudiese atender a pacientes con necesidad de tratamientos de intensidad hospitalaria en su domicilio, que es la esencia de la modalidad asistencial", ha explicado Villegas.

Por su parte, el doctor Jordi Ara, ha ofrecido una visión desde la gerencia del uso de la HAD para aliviar la presión asistencial y atender a pacientes con necesidades hospitalarias en su domicilio con todas las garantías sanitarias. En la zona metropolitana norte de Barcelona, donde se ubica el Hospital Germans Trias y Pujol de Badalona, llegó a haber 400 ingresos semanales entre los meses de marzo y abril de 2020, pico más alto de la primera ola, lo que hizo que se pensase en el uso de la Hospitalización a Domicilio como recurso "ágil y rápido" para reducir la estancia de unos pacientes y evitar por completo la de otros. Para ello, aumentaron las camas de HAD de 50 a 120.

"Desde febrero de 2021 hasta ahora se han atendido 988 pacientes Covid y 1.022 pacientes no Covid en HAD, lo que nos ha permitido liberar una gran cantidad de estancias hospitalarias. Se han implementado plataformas de telemedicina para mejorar la seguridad del paciente y se han hecho visitas presenciales en los casos necesarios", señala el gerente del Hospital Germans Trias i Pujol.

"Los resultados de los pacientes Covid nos muestran que en el 96% de los casos los ingresos concluyen satisfactoriamente en el domicilio con solo el 4% de retornos (42) y que los reingresos a 30 días son del 7%. La edad media de los pacientes fue de 58 años, el 58% fueron hombres, el 96% de los pacientes atendidos tenía una neumonía y existía una alta comorbilidad. Un 32% había pasado por la UCI y un 27% llevaba oxígeno. La estancia media fue de 10 días", ha continuado.

De esta forma, el doctora Ara considera que "el uso de la HAD para reducir las estancias hospitalarias de pacientes con Covid se ha demostrado seguro y eficaz y, junto con la apuesta por el crecimiento en las patologías no Covid, nos ha permitido disponer de camas para conseguir ser uno de los hospitales que, a pesar de la alta presión por el coronavirus, ha reducido menos la actividad quirúrgica".