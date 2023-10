Expertos en hepatitis C reclaman un último esfuerzo para eliminar la VHC en España "y terminar un trabajo bien hecho"

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en hepatitis C han reclamado, durante la decimoquinta edición de 'Aula Abierta Multidisciplinar en Hepatología', organizada por Gilead Sciences en Santander, un último esfuerzo para eliminar la VHC en España "y terminar un trabajo bien hecho", ya que es uno de los países mejor posicionados para lograrlo.

Sin embargo, para alcanzar este reto, han señalado que es clave continuar fomentando el compromiso con la innovación y seguir impulsando las estrategias de eliminación de las hepatitis virales en España. Uno de los temas que, precisamente, se han tratado en y en la que numerosos expertos han debatido sobre la situación actual existente en torno a diferentes enfermedades hepáticas y a las necesidades de los pacientes.

"Nos queda poco para eliminar el VHC, pero debemos seguir avanzando para lograrlo, para completar lo que nos queda y que España sea uno de los primeros países del mundo en alcanzarlo. Por eso, en Aula Abierta hemos recordado también que es necesario terminar el trabajo bien hecho, ese que será ejemplo en el mundo entero", ha señalado el doctor Javier Crespo, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y co-coordinador de Aula Abierta, que este año ha reunido a más de 150 expertos.

Las enfermedades hepáticas siguen siendo un problema de salud global en España. A pesar de que se han tratado a más de 164.502 pacientes1 con hepatitis C y con unas tasas de curación en torno al 95%2, es importante seguir trabajando, puesto que se estima que aún podría haber más de 76.000 personas con la infección activa por el virus C en nuestro país, de los cuales 22.500 son desconocedores de su diagnóstico3.

Marta Velázquez, Senior Business Unit director de enfermedades hepáticas de Gilead Sciences, incide en que "el compromiso y los esfuerzos de Gilead van dirigidos no solo al desarrollo de fármacos innovadores o la formación de los profesionales sanitarios, sino a la puesta en marcha de proyectos y becas a sociedades científicas, instituciones sanitarias y ONG que permitan alcanzar la eliminación en nuestro país".

"Hemos estado en primera línea los últimos 20 años en la transformación de la atención a las personas con hepatitis B y trabajamos para dar respuesta a la hepatitis D", ha señalado Velázquez.

Acerca de las novedades de esta edición el doctor José Luis Calleja, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid y co-coordinador de esta sesión ha explicado, "con la organización de esta cita buscamos elegir los temas más relevantes en hepatología, para que se convierta en un foro de debate atractivo entre los asistentes".

"Siempre con el objetivo de revisar cuáles han sido las novedades terapéuticas y diagnosticas más importantes de nuestra especialidad. Por eso, se han incluido temas de actualidad como la hepatitis Delta, puesto que ha habido avances importantes en su diagnóstico y tratamiento", ha añadido.

En esta edición se han revisado, además, patologías como el daño hepático por fármacos (DILI) o la enfermedad de Wilson, la esteatosis hepática metabólica (MASLD, anteriormente conocida como enfermedad por hígado graso no alcohólico), la esteatosis hepática relacionada al alcohol (ALD) y la esteatosis hepática por disfunción metabólica y alcohol (MetALD).

Como parte de esta formación continuada, ha tenido lugar también en Santander de la mano de Gilead, la Tercera Edición de Lega-C. Una cita en la que, a través de grupos de trabajo coordinados por el Dr. Crespo, el doctor Calleja, el doctor Cabezas y la doctora Buti, se ha debatido y puesto en común la situación actual y los retos en investigación en áreas como ALD, MASLD y las hepatitis virales B y D.

Una cita que, como explica Calleja, "tiene el objetivo, no sólo de saber cuáles son los proyectos de investigación llevados a cabo en esta área de forma reciente, si no de descubrir también cuáles son las necesidades no cubiertas que tendrían, precisamente, que ser objeto de investigación. Los expertos aquí citados convierten Lega-C en el marco de discusión perfecto sobre cuáles son los aspectos más relevantes para identificar las áreas de investigación más importantes que se deben seguir en el área de la hepatología".

"Lega C está dirigido y pensado para jóvenes investigadores. Trabajamos con ellos y queremos que nos digan qué están haciendo, cuáles son los aspectos pendientes que ven en investigación y qué podemos hacer juntos. Trabajar sobre qué hacen, qué quieren hacer y cómo podemos hacerlo juntos. Ayudarles a poner orden a esas ideas. Algo esencial para que sigan formándose", añade Crespo.

Una cita clave que, según Marisa Álvarez, Exec. director, Medical Affairs de Gilead España, "hemos convertido en evento de referencia para el diálogo multidisciplinar entre expertos e investigadores en el campo de las enfermedades hepáticas".

"En Gilead tenemos un compromiso firme por impulsar y fomentar el desarrollo científico en España. Desde el año 2017, Gilead ha desarrollado 4 ensayos clínicos y ha financiado 11 proyectos dirigidos por investigadores en el área de las hepatitis virales contado con la participación de 30.000 voluntarios aproximadamente. Además, en los últimos 10 años, Gilead ha impulsado, mediante diferentes programas de becas, más de 260 proyectos nacionales con una inversión aproximada de 5 millones de euros", ha añadido.