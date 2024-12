Expertos en genética y oncología denuncian las desigualdades territoriales para acceder a la Medicina de Precisión

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 expertos en genética y oncología han hablado sobre la integración de las diferentes iniciativas en Medicina Personalizada de Precisión que se están diseñando en algunas comunidades autónomas, de forma que se acaben las desigualdades territoriales de acceso a las mismas, en el marco de la XVI Jornada de Actualización de Genética Humana, organizada por la Asociación Española de Genética Humana (AEGH).

"El sistema se está volviendo menos equitativo dependiendo donde vivimos. Es muy triste que muchos pacientes no puedan permitirse tratamientos de CAR-T prescritos porque el desplazamiento a otra provincia, a otro hospital, le supone no solo un coste económico, sino también un coste humano. Necesitamos un sistema holístico que comprenda al paciente no solo desde su tumor, sino también como persona y desde sus propias características", ha afirmado el director de Innovación de la Academia Europea de Pacientes para la Innovación Terapéutica en España (EUPATIS), Roberto Saldana.

Además, ha recalcado que el paciente "no distingue entre detección o diagnóstico", sino que "habla de miedo, incertidumbre, de culpa, de como le va a ir", unos términos que "no se manejan" en la consulta ni en el área de investigación, según un comunicado de AEGH.

La jefa del Servicio Asistencial de Cáncer Hereditario del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL) y del Instituto Catalán de Oncología (ICO), Conxi Lázaro, ha lamentado que en España "se detectan diferencias pronunciadas" en la implementación de la Medicina de Precisión en la Oncología Clínica y el cáncer hereditario.

En ese sentido, ha recalcado que se está implementando de manera progresiva en algunas comunidades como Cataluña, Galicia, Asturias o Navarra, lo que provoca que los pacientes oncológicos que vivan en territorios sin programas específicos no tendrán las mismas oportunidades de que su tumor sea secuenciado, dificultando la aplicación de terapias dirigidas.

"Existen proyectos a nivel nacional, como son los desarrollados dentro del programa IMPaCT, que pretender conseguir equidad territorial en la implementación de la medicina de precisión en todas las regiones del Sistema Nacional de Salud. Aunque queda camino por recorrer, cada vez estamos mas cerca", ha añadido Lázaro.

La coordinadora del Programa de Medicina de Precisión de CatSalut (Cataluña), Pilar Mur, ha expresado que más de 23.000 pacientes se han beneficiado del programa desde su puesta en marcha en 2021, y que ya cuenta con doce centros especializados en diferentes tipos de tumores.

Asimismo, ha explicado medidas que han puesto en marcha, como la creación de una estructura organizativa para permitir el funcionamiento coordinado, contar con centros de referencia para analizar las alteraciones moleculares sin desplazar al paciente, definir la metodología y los marcadores genéticos, disponer de un repositorio de datos protegido y centralizado y evaluar los resultados, entre otras.

Por otro lado, la coordinadora del Proyecto Xenoma en la Conselleria de Sanidad de Galicia, María Brión, ha repasado las diferentes iniciativas sobre Medicina de Precisión que se están realizando en el sistema de salud gallego, como la Estrategia de Oncología de Precisión, pruebas de farmacogenética para validar su aplicación dentro del sistema o el Proyecto Xenoma Galicia.

Esta iniciativa tiene el objetivo de conocer la base genética de la variabilidad en la población gallega, lo que les permitirá aplicar medidas preventivas a través de estimaciones de riesgo o de cribados genéticos poblacionales.

En el caso de Asturias, la directora del Laboratorio de Oncología Molecular del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Milagros Balbín, ha explicado su apuesta por un modelo centralizado en el que se han integrado los laboratorios de todas las disciplinas implicadas en la Medicina de Precisión, que han sido reubicados en el mismo hospital, en el que también ha sido incluida la Consulta de Consejo Genético en Cáncer.

Por último, la portavoz del comité organizador de la jornada e investigadora principal del Grupo de Cáncer Hereditario del IDIBELL/ICO, Laura Valle, ha afirmado que la aplicación de la Medicina Genómica es "beneficiosa para el paciente", pues le permite recibir una atención clínica dirigida a sus propias características. Asimismo, facilita aplicar estrategias de prevención y cribado en casos de cáncer hereditario.