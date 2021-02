Expertos dicen que el tratamiento del Párkinson debe tener en cuenta sus síntomas no motores

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento de la enfermedad de Párkinson debe tener en cuenta sus síntomas motores y no motores, como la demencia asociada o los problemas de sueño, según han asegurado expertos reunidos en el curso 'NeuroUpdate en trastornos del movimiento', organizado por el Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología (SEN), con la colaboración de AbbVie.

"Aunque tradicionalmente los síntomas no motores del Párkinson no eran tenidos en cuenta, y pueden pasar desapercibidos al no ser tan llamativos como los temblores, hemos comprobado que pueden suponer un impacto considerable en la calidad de vida de los pacientes. Es por ello que hemos querido trasladar dicha información a los nuevos neurólogos", ha explicado el neurólogo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Pablo Mir Rivera.

Este curso formativo tiene un carácter virtual y está dirigida a neurólogos jóvenes. Durante el curso, celebrado los días 11,12, 18 y 19 de febrero, se está aportando una visión general y práctica de cómo aproximarse a los pacientes con diferentes patologías neurológicas motoras. Por otro lado, se ha explicado cómo realizar un diagnóstico correcto a partir de los síntomas, dando especial relevancia a la enfermedad de Párkinson, un trastorno que afecta a unas 150.000 personas en España según datos de la SEN.

"Estamos aún conociendo todos los aspectos de la enfermedad Párkinson, más allá de los temblores o las dificultades motoras, e intentando identificar el mejor tratamiento. Por ello hemos querido darle mayor protagonismo en el programa del curso. Gracias a ello, los neurólogos hoy conocen que los enfermos de Párkinson pueden desarrollar un tipo de demencia con características que la diferencian del Alzheimer, como las alucinaciones visuales", ha detallado Mir Rivera.

Los profesionales sanitarios a cargo del curso han incidido asimismo en la importancia del diagnóstico diferencial del Párkinson con respecto a otras enfermedades neurológicas. En este sentido, el experto ha aseverado que la clave para el diagnóstico diferencial es la semiología, conocer las características de cada trastorno del movimiento.

En este sentido los materiales del curso permiten a los asistentes ser capaces de reconocer mucho mejor los diferentes trastornos del movimiento, especialmente el Párkinson. Su importancia radica en la ventana de oportunidad que abre para los pacientes un diagnóstico certero. "Si identificamos correctamente la enfermedad, podremos comenzar a realizar el mejor tratamiento para los pacientes de Párkinson lo antes posible, contribuyendo así a su bienestar", ha enfatizado.

LA IMPLICACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES ES CLAVE PARA EL TRATAMIENTO

Tras el diagnóstico de Párkinson u otros trastornos del movimiento, la implicación de los pacientes y cuidadores en su tratamiento es clave. En este sentido, los especialistas han señalado la importancia de que los pacientes mantengan una vida activa y realicen ejercicio de forma periódica.

Así como, en el caso de que comiencen a notar fluctuaciones, anoten las horas en que esto ocurre y en qué condiciones se repite para explicarlo con detalle a su médico y que este pueda realizar los ajustes necesarios en la medicación.

"Es bueno que los pacientes de Párkinson estén informados y conozcan que existen terapias de segunda línea que se utilizan cuando la enfermedad progresa y no se consigue un buen control de los síntomas. Esto es una ventana de oportunidad que los neurólogos jóvenes deben conocer para un abordaje temprano de los síntomas y para ayudar a favorecer la calidad de vida de los pacientes", ha detallado Mir Rivera.