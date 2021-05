Expertos destacan la necesidad de recuperar a pacientes de hepatitis C perdidos dentro del sistema

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en la jornada 'El rol del microbiólogo en la Hepatitis C: Retomando el camino a la eliminación', organizada por AbbVie, han destacado la necesidad de recuperar a pacientes de hepatitis C perdidos dentro del sistema para avanzar en la eliminación de la enfermedad.

En este sentido, los profesionales han subrayado las oportunidades actuales que hay para eliminar la enfermedad como, por ejemplo, la implementación del diagnóstico de un solo paso (DUSP) para el cribado de poblaciones vulnerables, la búsqueda activa de los pacientes con VHC perdidos dentro del sistema, que son pacientes que en algún momento tuvieron un resultado positivo para el VHC y no fueron tratados, y la agrupación de muestras y co-screening aprovechando el diagnóstico masivo realizado como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Según el último estudio de seroprevalencia de infección por el VHC, realizado entre 2017 y 2018, se calcula que unas 76.839 personas tendrían una infección activa en España, de las que 22.478 no estarían diagnosticadas. Además, como mínimo un 17 por ciento de las personas que sí han recibido un diagnóstico de infección activa por VHC, no estarían vinculadas a tratamiento.

Por este motivo, el responsable de la Unidad de Virus Hepatotropos y Retrovirus del Servicio de Microbiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Antonio Aguilera, ha destacado la importancia de los profesionales de microbiología lideren la búsqueda de pacientes infectados, tanto de los que no están diagnosticados de hepatitis C, como de aquellos que sí que han recibido un diagnóstico positivo, pero no se han sometido a tratamiento.

"Es necesario mejorar las estrategias para recuperar a los pacientes perdidos dentro del sistema. Desde los servicios de microbiología de los hospitales proponemos que se analice de manera prioritaria la información recogida en nuestros sistemas de información del laboratorio de microbiología (SILM) mediante las plataformas existentes para la gestión de datos clínicos y epidemiológicos para poder localizar a aquellos pacientes susceptibles de recibir tratamiento", ha destacado.

Por otro lado, durante la reunión se ha puesto de manifiesto la utilidad del diagnóstico de un solo paso para el abordaje de la hepatitis C en poblaciones vulnerables. "El DUSP, además de simplificar el proceso de diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ayuda ahorrar tanto en tiempo como en costes", ha argumentado el jefe de Servicio de Microbiología y responsable del Área de I+D+I del Hospital Universitario San Cecilio de Granada, Federico García.

Sin embargo, a su juicio, todavía existe margen de mejora en el diagnóstico de un solo paso ya que algunos pacientes, tras recibir el diagnóstico positivo del VHC, no son derivados al especialista o no acuden a la cita. "Por eso, debemos implementar otras estrategias como la citación directa desde Atención Primaria, sobre todo en aquellos pacientes que pertenecen a poblaciones vulnerables", ha enfatizado.

En España, en 2019, el 89 por ciento de los hospitales implementaba diagnóstico de un solo paso del VHC, frente al 31 por ciento en el año 2017. Además, de 2017 a 2019 los centros que utilizan alertas para mejorar la continuidad asistencial aumentaron del 69 al 86 por ciento.

"Tenemos que seguir trabajando en medidas adicionales para avanzar en la microeliminación del VHC y conseguir así diagnosticar más pacientes y recuperar para tratamiento a aquellos que hemos perdido", ha zanjado el doctor García.