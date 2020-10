Expertos destacan la importancia de diagnosticar precozmente la hepatitis C para eliminar la enfermedad

Hepatitis C treatment Hepatitis C - sexually transmitted disease blood test and treatment

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos reunidos en la duodécima reunión de 'Aula Abierta Multidisciplinar en Hepatología', un curso que ha tenido como objetivo analizar las estrategias, experiencias y retos de futuro para el abordaje de las enfermedades hepáticas, han destacado la importancia de diagnosticar precozmente la hepatitis C para eliminar la enfermedad en los próximos años.

A pesar de que la pandemia por Covid-19 ha impactado en la práctica clínica diaria y ha provocado una modificación en los circuitos de manejo y atención de los pacientes hepáticos, los especialistas han subrayado la necesidad de mantener los programas de diagnóstico precoz de la hepatitis C para encontrar a los más de 75.000 pacientes que aún quedan sin tratar en España.

"En Gilead nos sentimos radicalmente comprometidos con los pacientes, por quienes trabajamos sin descanso para hacer posible lo que poco tiempo antes parecía imposible. Y en esta línea desde Gilead seguiremos apoyando todas aquellas iniciativas que permitan avanzar hacia la eliminación de la hepatitis C en España", ha dicho la vicepresidenta y directora general de Gilead en España, María Río.

Y es que, España es un país referente en el tratamiento de la hepatitis C y las enfermedades hepáticas y, desde la implementación del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, se han tratado a más de 135.000 pacientes.

"La OMS ha fijado el año 2030 como meta para lograr la eliminación de la hepatitis C y España está muy bien situada para conseguirlo mucho antes. Aun así, es necesario seguir trabajando en los programas de eliminación ya que la pandemia los ha golpeado de una manera importante. Durante los meses de marzo y abril disminuyeron las consultas de manera drástica y el número de nuevos tratamientos también cayó. A pesar de que se retomó progresivamente la actividad en junio, el verano y los rebrotes han perjudicado", ha recalcado el doctor del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, José Luis Calleja.

Desde el comienzo de los primeros casos por Covid-19, todos los profesionales de la salud centraron sus esfuerzos contra el coronavirus, siendo su máxima prioridad colaborar y ayudar para paliar esta crisis sanitaria. Aun así, según el doctor del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla en Santander, Javier Crespo, hay que "tratar bien" a los pacientes Covid, si bien ha recordado que su obligación es tratar bien también a los pacientes que no padecen el coronavirus.

"No pasa nada por atrasar un plan de salud dos meses, pero ya llevamos seis o siete meses y, probablemente, el SARS-CoV-2 nos acompañará un tiempo más. Si no retomamos los programas de detección y microeliminación, comenzará a haber deficiencias en la atención a los pacientes hepáticos", ha aseverado.

Para buscar soluciones y oportunidades, una de las ponencias de la reunión ha sido acerca de los aprendizajes de la pandemia y la posibilidad de realizar un cribado oportunista. Es decir, aprovechar esta coyuntura parar establecer las estrategias de eliminación y fomentar que se analice el virus C, así como otros virus, cuando se hagan test Covid masivos a la población.

Además, a lo largo de la jornada, los ponentes han revisado la nueva Guía de Cribado del Ministerio de Sanidad, publicada en el mes de julio, y han analizado sus fortalezas y debilidades. A través de una mesa multidisciplinar con la participación del doctor Javier Crespo; el doctor José Luis Calleja; el subdirector general de Drogodependències y director del Programa de prevención, control y atención al VIH, las ITS y las Hepatitis Víricas (PCAVIHV) de Catalunya, Joan Colom; y la presidenta de la Federación Nacional Española de Trasplantados Hepáticos (FNETH), Eva Pérez Bech, los ponentes han destacado que, en la nueva guía, mirar atrás y revisar serologías previas no tiene conflicto de interés con la protección de datos y por lo tanto recomiendan la búsqueda e identificación activa de personas que tienen una prueba de anticuerpos frente al VHC positiva en algún registro sanitario.

La AEEH propuso realizar un cribado por edad, ya que la mayoría de los pacientes con hepatitis C tienen entre 50 y 70 años, pero la nueva guía indica solamente que se creará una comisión para estudiar la viabilidad de esta estrategia.

'Aula Abierta Multidisciplinar en Hepatología' es un programa que, como su propio nombre indica, nace como un foro abierto al diálogo y a la participación entre los ponentes y los asistentes, una de las claves de su éxito, que se ha mantenido en esta duodécima edición realizada de manera virtual.