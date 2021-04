Expertos destacan la importancia de aportar información veraz para motivar a la población a que se vacune

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han destacado la importancia de aportar información "veraz, contrastada y contextualizada es esencial para conseguir motivar a la población a que se vacune contra el coronavirus, así como para explicar los riesgos de la inoculación masiva de estas terapias.

Y es que, tal y como han recordado, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero sus beneficios son "muy superiores" a los riesgos que se asumen; y, de hecho, desde el comienzo de la vacunación, los fallecimientos en residencias de ancianos se han reducido drásticamente.

Además, los expertos han asegurado que las vacunas son las terapias más seguras y los posibles riesgos de las vacunas son "poco probables", subrayando el hecho de que las vacunas basadas en ARN se llevan estudiando desde hace veinte años.

"Los riesgos derivados de la COVID-19 son muy superiores, con riesgo de muerte, que las poco frecuentes trombosis derivadas de las vacunas. No realizar una vacunación masiva prolongará la pandemia durante mucho más tiempo. No existen certezas, pero no hacer nada no va a mejorar la situación", han avisado.

Del mismo modo, los especialistas han asegurado que la vacunación masiva permite la vuelta a la normalidad y la recuperación paulatina de la normalidad, y han informado de que si ante una primera dosis no ha habido reacción, el riesgo de sufrir algún tipo de efecto secundario con la segunda dosis es mínimo.

"Los profesionales sanitarios y el personal de residencias han sido los primeros colectivos en vacunarse y los efectos secundarios graves apenas han existido. Vacunarse es un acto altruista: no solo se protege uno mismo, también contribuye a la protección de toda la sociedad, especialmente de aquellas personas inmunodeprimidas que no pueden optar a este tipo de terapias", han zanjado.