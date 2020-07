Expertos destacan el aumento de la supervivencia en cáncer de mama gracias a la investigación

'Up To Date Summit 2020', Organizado Por El Grupo SOLTI

Expertos reunidos en el 'Up to Date Summit 2020', organizado por el Grupo SOLTI bajo el título 'Metastatic Breast Cancer in 2020: Advances and Challenges', han destacado el aumento que se ha producido en los últimos años en la supervivencia del cáncer de mama gracias a la investigación.

"Los últimos años han estado marcados por muchos avances, aunque aún queda mucho camino por recorrer. El mensaje es de esperanza y de confianza; los investigadores estamos comprometidos con el avance en nuevos tratamientos para cronificar una enfermedad que, hoy en día, sigue siendo incurable", ha comentado la doctora del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y secretaria de la Junta Directiva del Grupo SOLTI, Mafalda Oliveira.

Por su parte, la doctora del Institut Català d'Oncologia y vocal de la Junta Directiva del Grupo SOLTI, Sònia Pernas, ha destacado que la investigación ha avanzado en los tres subgrupos en los que se divide el cáncer de mama. Por ejemplo, en los últimos años, gracias a la introducción de los inhibidores de ciclinas y de la inmunoterapia se ha producido una auténtica revolución en el tratamiento de los subtipos triple negativo y luminal.

Ambas doctoras han reiterado la necesidad de que la investigación clínica y traslacional sea entendida como una "colaboración multidisciplinar" entre profesionales y pacientes, donde las pacientes son una pieza esencial para que se produzcan nuevos avances.

Con este enfoque y para hacer una revisión integral del estado de la cuestión, las charlas impartidas por ponentes de alto nivel se han centrado cada una en uno de los tres subgrupos y siempre en el contexto metastásico: cáncer de mama triple negativo, luminal y HER2+.

En el primer caso, la doctora del National Cancer Centre (Singapur), Rebecca Dent, ha repasado las novedades en terapias muy prometedoras en este escenario como la inmunoterapia. Por su lado, la doctora del Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center (Estados Unidos), Hope Rugo, ha ofrecido una revisión exhaustiva sobre una de las principales revoluciones de los últimos años en cáncer de mama luminal, los inhibidores de ciclinas.

Asimismo, el doctor del Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, Joan Albanell, ha sido el encargado de presentar a la audiencia los resultados tan esperanzadores de las nuevas alternativas terapéuticas en cáncer de mama metastásico HER2+ como son los conjugados anticuerpo-fármaco.

Finalmente, la doctora del Vall d'Hebron Institute of Oncology de Barcelona, Ana Vivancos, ha concluido el encuentro con un repaso sobre la biopsia líquida, la herramienta molecular que más expectación ha levantado en los últimos años y que, "aunque no esté plenamente implantada en la práctica clínica habitual", los investigadores confían que supondrá una "revolución" en el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad "muy pronto".