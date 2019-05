Expertos creen que las nuevas tecnologías pueden ayudar a humanizar la medicina

Publicado 07/05/2019 16:27:41 CET

Expertos del sector sanitario han comentado, durante la 'II Jornada Medicina Centrada en el Paciente', organizada por la Fundación Lilly con la colaboración del Instituto de Humanidades y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón, que las nuevas tecnologías podrían tener la solución para humanizar la medicina.

"Se debe recuperar el necesario equilibrio entre la ciencia médica, representada por la medicina basada en la evidencia y que ha supuesto toda una revolución en las últimas décadas, y el arte médico, que completa el mundo de las evidencias con la parte humana", ha dicho el director de la Fundación Lilly, José Antonio Sacristán.

Y es que, tal y como ha comentado la jefa de la Unidad de Atención al Ciudadano y Trabajo Social del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Gloria Gálvez, el paciente busca en el profesional, además de una asistencia técnica correcta, cuestiones "sencillas" relacionadas con el trato y el apoyo emocional, como llamar a la puerta antes de entrar, mirar a los ojos, presentarse, tocarles cuando se les da un mal diagnóstico o sentarse a su lado. "Cosas que para los profesionales pueden resultar banales o sin importancia y, sin embargo, para el paciente marcarán la diferencia entre una buena y una mala experiencia", ha dicho.

Para poder atender a estas necesidades, se debe lograr una estructura más humana, ya que la actual, según ha subrayado el médico de Atención Primaria, Salvador Casado, tiene un nivel de sobrecarga "enorme" y obliga muchas veces a que el profesional de Atención Primaria dedique el tiempo de la consulta, unos seis minutos, a mirar al ordenador para cumplir una serie de requisitos más que mirar al paciente. "Eso los pacientes lo perciben como signo de deshumanización", ha apostillado.

Para lograr que el profesional cuente con más tiempo para atender de forma personalizada al paciente, organizaciones y profesionales deberían cambiar dinámicas estructurales como los procedimientos administrativos, que se automatizarían gracias a las nuevas tecnologías, cuyo papel se debe repensar según Gálvez. En este sentido, el doctor Casado ha explicado que la historia clínica electrónica tiene una interfaz todavía "muy primitiva" y hace perder "mucho tiempo" al profesional.

"Habremos avanzado cuando se consigan interfaces vocales en las que el ordenador pueda ir recuperando la conversación del profesional sanitario con el paciente, que lo vaya pasando a texto libre y rellenando las casillas de información para protocolos y medición de objetivos", ha argumentado.

Al respecto, Gálvez ha avisado de que si el profesional sanitario no está motivado y centrado, no tiene un buen nivel de autocuidado, no va a poder cuidar bien a sus pacientes. Por ello, ha subrayado la necesidad de que las organizaciones los impliquen en todos los temas relacionados con la atención centrada en el paciente, asegurando que si se hacen propuestas de cambios a los profesionales y no han participado en ellas, no se sentirán integrados".

Por otra parte, durante la jornada se han detallado y analizado algunas experiencias pioneras, ejemplos de éxito, que confirman el interés del sistema sanitario en redescubrir el lado humano de la Medicina: Proyecto HU-CI, el Índice de Humanización de Hospitales Infantiles, el Programa de Paciente Mentor y FarmAventura.

En concreto, el creador de Humanizando los Cuidados Intensivos (HU-CI), Gabriel Heras, ha señalado que este proyecto busca conocer de forma integral la situación actual de la atención de las UCIs españolas. Se trata de un punto de encuentro para pacientes, familias y profesionales en el que se analizan los puntos débiles de los cuidados intensivos para realizar mejoras que motiven a los profesionales de la salud.

Asimismo, el Índice de Humanización de Hospitales Infantiles (IHHI) de la Fundación Atresmedia es una herramienta pionera que permite a los centros realizar un autodiagnóstico y medir su nivel de humanización real, creando un estándar en la medición sobre el concepto de "Humanización" e incentivando la participación y el trabajo en este ámbito.

"Esta iniciativa surgió tras detectar que no existía una herramienta que permitiese medir la humanización del sector sanitario de manera estandarizada y hacer seguimiento de los efectos de su implantación o impacto. Los centros agradecen la existencia de una herramienta que les sirva de hoja de ruta y les ayude a detectar sus áreas de mejora", ha aseverado Ana Mayoral, responsable del proyecto.

Por su parte, la Federación Nacional Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) dispone del programa 'Paciente Mentor', un servicio donde pacientes renales experimentados ayudan a aquellos que están a punto de recibir tratamiento de hemodiálisis. De esta manera, a través de sus vivencias y experiencias, se forma y ayuda a nuevos pacientes para afrontar de una manera adecuada su adaptación a esta enfermedad, tomar sus propias decisiones respecto a ella, así como reforzar la adherencia a las recomendaciones médicas y al tratamiento de estos pacientes.

Finalmente, el Servicio de Farmacia Hospitalaria del Gregorio Marañón ha implantado el programa FarmAventura, un proyecto que, tal y como ha informado la jefa de sección de este servicio, Ana Herranz, busca impulsar entre los niños con enfermedades crónicas la adherencia a los tratamientos con el desarrollo de un método apoyado en el juego y aprendizaje.

Esto se logra gracias a la implicación en un juego basado en descubrir el animal que aparece en un puzle cuyas piezas se obtienen con cada toma, de tal forma que tanto el niño como la familia se implican en conocer qué animal descubren cada mes. Además, se complementa con un kit con mochila, un póster y el cuento de Leo, un niño que ya ha pasado por todo el proceso. Este programa ha conseguido ya aumentar la adherencia al tratamiento e incrementar la satisfacción de la atención recibida en niños y familias.