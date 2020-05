Expertos avisan de que el asma "no es una excusa" para llevar una vida sedentaria durante el confinamiento

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Expertos en Neumología han avisado, con motivo del Día Mundial del Asma, este martes, de que la enfermedad "no es una excusa" para llevar una vida sedentaria durante el confinamiento por el nuevo coronavirus, siempre y cuando la enfermedad esté controlada.

Precisamente por ello, Boehringer Ingelheim ha lanzado a los pacientes un mensaje de superación dando continuidad en redes sociales a su campaña '#ActúayRespira' para concienciar sobre la importancia de que el asma no condicione su vida.

"Mantenerse activo en general y la actividad física en particular es muy importante para cualquiera durante el confinamiento, incluidas las personas con asma. Ahora bien, hay que aplicar el sentido común ante todo. Si la persona no se encuentra del todo bien y sus síntomas no están bien controlados, ese día no debe hacer esfuerzos y, si se repite, debe acudir a su médico para que revise su tratamiento", ha dicho el jefe del Servicio de Neumología del Hospital de Sant Pau, Vicente Plaza.

El asma es la enfermedad crónica más frecuente en la edad pediátrica, siendo mayoritariamente de origen alérgico. En España, afecta a un 10 por ciento de los niños, de los cuales, el 5 por ciento padece asma de carácter grave. Por otro lado, la prevalencia del asma por edades oscila entre el 7,1 por ciento y el 12,9 por ciento a los 6-7 años y entre el 7,1 por ciento y el 15,3 por ciento a los 13-14 años.

"El origen de la falta de adherencia en pacientes pediátricos puede ser muy diferente, por lo que es necesario analizar de forma individualizada las causas que la generan. El enfoque es muy diferente según la causa que lo origina: en el primer caso hay que trabajar la motivación, mientras que en el segundo hay que apoyar aspectos como las habilidades o instrumentos. En mi opinión, la implementación de programas o intervenciones educativas, tal como se recomienda en todas las guías, constituye un elemento clave que mejoraría los datos actuales", ha añadido la jefe de sección de Neumología Pediátrica del Hospital Universitario Donostia, Javier Korta.

En la adolescencia, los profesionales médicos se enfrentan a un colectivo en que la adherencia es una asignatura pendiente, ya que llega a ser menor incluso que la del paciente anciano. Como ocurre con otras enfermedades, esta tasa de baja adhesión complica bastante el manejo de su enfermedad y los neumólogos tienen dificultades para conectar con ellos en consulta y que comprendan sus argumentos.

Se estima que más de la mitad de los adultos con asma ya padecían esta patología en la infancia. Sin embargo, en la edad adulta, el 50 por ciento de los pacientes con asma no tiene bien controlada su enfermedad, debido, principalmente, a que una gran mayoría de pacientes son inconstantes en el seguimiento del tratamiento o no reciben el adecuado.

En este sentido, los expertos han señalado que el correcto uso del inhalador también juega un papel fundamental. "Existe mucha variabilidad entre pacientes a lo largo de su vida, pero hay un tema clave, las terapias para el asma no tienen nada que ver con las de hace 30 años. Y gracias a ello, tenemos pacientes que estaban peor controlados cuando eran jóvenes, pero que hoy en día tienen una evolución en el control de la enfermedad mucho más positiva ya que el panorama terapéutico ha avanzado mucho con los consiguientes beneficios en la calidad de vida del paciente", ha añadido el doctor.

PAUTAS DURANTE EL CONFINAMIENTO: QUE EL ASMA NO DECIDA POR TI

La evidencia científica hasta la fecha apunta a que padecer asma no es un factor de riesgo para contraer la infección del Covid-19. "Y esto es muy positivo, ya que las personas con asma pueden hacer vida normal siempre que su asma esté controlado, adoptando siempre las medidas de protección individual pautadas", ha señalado el doctor Plaza.

Finalmente, los expertos han recomendado seguir las recomendaciones dadas por el Ministerio de Sanidad; si se tiene alergia llevar a cabo las pautas habituales de evitación dadas por su médico en las salidas al exterior; consultar telefónicamente con su pediatra o neumólogo; mantener medidas estrictas de higiene y evitación en el domicilio, especialmente en el dormitorio; y mantener los inhaladores fuera del alcance de terceras personas.

"'Actúa y Respira' quiere trasladar un mensaje de superación a los pacientes y animarles a que no se resignen ante la enfermedad en estos momentos., Una actitud positiva contribuirá a mejorar su día a día y a disfrutar de aquellas cosas que les gusta hacer, a pesar de padecer asma", ha zanjado el director médico y de I+D de Boehringer Ingelheim España, René Saito.