Expertos aseguran que la pandemia ha mostrado que la 'e-salud' es ya una realidad en España

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Merck Salud, con la coordinación de Derecho Sanitario Asesores y la colaboración de grandes expertos y representantes de la sanidad pública y privada y de asociaciones de pacientes, han publicado la monografía 'E-Salud y Cambio del Modelo Sanitario' en la que se asegura que la pandemia por el nuevo coronavirus ha mostrado que la 'e-salud' es ya una realidad en España.

La publicación se estructura en dos partes. La primera aborda aspectos como la transformación de la gestión de la salud, la influencia de la tecnología en la nueva forma de pensar de la ciudadanía o el marco jurídico de la inteligencia artificial aplicado a la salud. Asimismo, la segunda ilustra iniciativas innovadoras en Salud, incrementadas en la pandemia, como la teleasistencia, video-consultas, telefarmacia en farmacia hospitalaria o uso de aplicaciones móviles médicas.

"La respuesta a la pandemia nos deja muchos aprendizajes en salud digital. Por ejemplo, entender mejor las enfermedades, la evolución de los pacientes y ayudar a la toma de decisiones de una manera más rápida, acertada, ética y transparente. Además, acelera un nuevo modelo médico-paciente con el foco en la persona. Con esta publicación queremos impulsar y acompañar esa transformación digital", ha dicho la presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Carmen González Madrid.

En la monografía, la número 25 de la Colección de Bioética y Derecho Sanitario, han participado 40 profesionales, quienes han aportado su conocimiento, experiencia, herramientas y buenas prácticas, además de abordar diferentes dilemas ante el uso de la tecnología y responder a retos que inquietan sobre expectativas, nuevos modelos y formas de pensar de la ciudadanía.

La presentación se ha realizado en el marco del debate telemático 'E-salud, cambio del Modelo Sanitario y COVID-19', liderado por González Madrid, junto con seis de los cuarenta autores de la publicación y la colaboración del director de EFEsalud, Javier Tovar.

Los autores han ofrecido las claves tecnológicas aplicadas a la Salud que se están utilizando en esta pandemia y cómo se está acelerando la implantación de la salud digital en el sistema sanitario. "Con la pandemia se ha incrementado la utilización del servicio de las videoconsultas, lo que hace necesario la elaboración de nuevos protocolos", ha señalado el director de Derecho Sanitario Asesores, Fernando Abellán.

Asimismo, el director médico del Hospital Universitario Clínico San Carlos, Julio Mayol, ha detallado que la transformación digital de los procesos asistenciales debe llevar a la medicina '5P': predictiva, preventiva, personalizada, poblacional y participativa; mientras que la directora de Desarrollo Técnico de Eulen Sociosanitarios, Salomé Martín, ha abordado la conexión de la tecnología y los mayores.

"El 78 por ciento de las consultas durante la crisis del Covid-19 han sido digitales, pasando de 42.000 videoconsultas en todo 2019 a 65.000 solo en este mes de abril, mostrando un cambio cultural en la relación médico- paciente", ha añadido el director Médico y de Innovación de Sanitas Hospitales y Nuevos Servicios, Domingo Marzal.

Asimismo, el director corporativo de Procesos, Sistemas y TICs de Quirónsalud, Ángel Blanco Rubio, ha destacado que la relación humana "no es incompatible" con las nuevas tecnologías, y ha comentado que durante la pandemia se ha superado la barrera del 75 por ciento de consultas 'on line' y se ha multiplicado por 10 el número de consultas 'on line'. Por su parte, la directora general de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, María Gálvez, ha destacado la importancia de medir los resultados en salud.

Finalmente, los expertos han coincidido en señalar que la pandemia deja "grandes lecciones" como, por ejemplo, la importancia del trabajo colaborativo, impulsar las tecnologías y el cambio en la relación médico-paciente hacía un nuevo modelo.