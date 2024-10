Expertos advierten del infradiagnóstico de la hepatitis C que sigue existiendo en España

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Federico García, ha asegurado que en España sigue existiendo un "infradiagnosticao de la hepatitis C", algo que considera que se debe abordar "con estrategias activas de búsqueda de pacientes".

"Debemos buscar a los pacientes perdidos, es decir, a todos esos pacientes que están diagnosticados y que no han accedido a tratamientos. Hay que encontrarlos y tratarlos porque, afortunadamente, la hepatitis C te trata y te cura", ha señalado García durante la celebración de la III Escuela de Periodistas, organizada por SEIMC y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS).

En este sentido, García ha explicado que los pacientes perdidos, en su mayoría, son "pacientes antiguos". "Hace unos años no había diagnóstico en un paso, solo se hacía el diagnóstico de la hepatitis C con anticuerpos. La verdad es que todo este gran punto de pacientes perdidos viene del pasado, viene de épocas en las que los tratamientos no tenían la eficacia ni la efectividad que tienen ahora. Se diagnosticaron en un momento en el que las oportunidades de curarte cuando se trataban eran muy pocas y con unos fármacos que se toleraban muy mal, que producían muchísimos efectos adversos", ha detallado.

En este punto, el experto ha subrayado la importancia que supuso la aprobación de los tratamientos antivirales de acción directa en 2015. "En esa fecha conseguimos que hubiera fármacos que de verdad curaran, y curar quiere decir eliminar. Yo me trato, hago tres meses de tratamiento con unas pastillas que no me producen efectos adversos, que son fáciles de tomar y me curo. Esto es un avance enorme", ha indicado.

Así, un estudio reciente, publicado en la revista 'Lancet Regional Health Europe' revela que la prevalencia global del virus de la hepatitis C en España ha disminuido hasta el 0,15 por ciento en 2022. Esto se traduce en aproximadamente 57.587 personas con infección activa, de las cuales se estima que un 29 por ciento aún no están diagnosticadas. "Probablemente los datos de infradiagnóstico sean mayores", ha añadido el jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, Francisco Franco-Álvarez de Luna.

A continuación, Franco-Álvarez ha señalado que hay comunidades autónomas que han apostado por estrategias de cribado y que "conseguirán mucho antes que otras el objetivo de la eliminación de esta enfermedad como problema de salud pública". En concreto, el experto ha resaltado la labor que están llevando a cabo en Galicia, Andalucía, Cataluña, Aragón, Cantabria y La Rioja.