Expertos advierten que la detección y el abordaje temprano ayuda a evitar la pérdida visual en edema macular diabético

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El oftalmólogo del Hospital Clínico San Carlos, el doctor Jose Fernández-Vigo, y el jefe de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Fuenlabrada, Mario García Gil, han hecho énfasis en la importancia de la detección y el abordaje temprano para evitar la pérdida visual en pacientes con edema macular diabético.

Durante la reunión 'EnFHocados: Compartiendo perspectivas en el manejo del edema macular diabético', organizada por AbbVie en Madrid, han insistido en la adecuada elección del tratamiento a través de la medicina de precisión, algo que se puede lograr mediante el análisis de biomarcadores inflamatorios detectables mediante tomografía de coherencia óptica (OCT).

Este permite distinguir aquellos edemas en los que la inflamación juega un papel preponderante, que suponen hasta el 43,9% en los pacientes con edema macular diabético. Una cifra que coincide con la proporción de pacientes que no responden al tratamiento anti-VEGF, que se acerca al 40%. De esta forma, cobra relevancia la revisión del tratamiento para adecuarlo e individualizarlo en cada paciente si es necesario.

Estos beneficios para el paciente redundan en una optimización del uso de recursos del sistema: la mejora de los resultados en salud permite evitar los costes asociados al fracaso terapéutico, a la pérdida de visión y a la ceguera.

Durante la sesión se puso de relieve la importancia de medir y recoger variables clínicas para medir resultados en salud, así como resultados reportados por los pacientes, tanto clínicos como de experiencia en el proceso asistencial. Esto mejoraría la gestión integral de los pacientes, favoreciendo una asistencia y tratamiento personalizado; reduciría la variabilidad en la atención y favorecería la toma de decisiones basadas en datos.

El proyecto 'EnFHocados', una serie de foros de debate que tienen como finalidad compartir perspectivas entre farmacia hospitalaria y oftalmología en distintas comunidades autónomas, pone de relieve las últimas novedades en retina médica y exponen los últimos avances en medicina de precisión en el manejo del edema macular diabético.

La reunión, que fue moderada por Montserrat Pérez Encinas, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, ha subrayado la importancia de la colaboración interdisciplinar en el tratamiento del edema macular diabético.

"Las enfermedades de la retina, y el edema macular diabético en particular, son condiciones que no solo afectan a la visión: también impactan severamente en la calidad de vida de los pacientes. Por tanto, su abordaje no solo requiere una atención clínica excelente, también es indispensable una robusta colaboración interdisciplinar entre farmacéuticos hospitalarios y oftalmólogos", ha señalado.

En el transcurso del edema macular diabético, la mácula, la parte de la retina encargada de la agudeza visual, se inflama y retiene líquido, ocasionando una pérdida visual irreversible. Su prevalencia se encuentra en torno al 0,7% en España, pero si se considera únicamente a la población con diabetes tipo 2, esta aumenta hasta el 7,9%. Estos datos hacen necesaria la búsqueda de soluciones inmediatas y el fomento de la innovación para una gestión más efectiva de esta enfermedad.