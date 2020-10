Experto señala que la preparación para el suministro masivo de la vacuna es tan importante como su desarrollo

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de estrategia de IQVIA Spain, Miguel Martínez, ha destacado, en la segunda jornada del 20º Congreso AECOC de Salud, los retos que supondrán para la industria poder garantizar que la vacuna llegue a los ciudadanos una vez esté disponible, y en este sentido ha afirmado que "la preparación de la cadena para el suministro masivo de la vacuna una vez esté disponible pasa a ser igual de importante que su propio desarrollo".

Martínez ha recordado que la mayoría de empresas que lideran la carrera para conseguir la vacuna prometen alcanzar una producción de 100 millones de dosis para 2020, para unos 700 millones previstas en total. En este sentido, considera que "no solo habrá un contexto de mucha más demanda que oferta, sino que habrá que crear sistemas para hacer llegar las vacunas a las personas de riesgo, y no solo en las grandes ciudades, si no a todos los puntos del país".

Además de las dificultades logísticas, el directivo de la consultora ha avanzado los retos que supondrá para la cadena de suministro gestionar el stock de vacunas con características muy diferentes entre ellas y que requieren tratamientos específicos, como la desarrollada por Pfizer, que necesita temperaturas por debajo de los -70º para su conservación, o las vacunas de doble dosis.

"Además de la limitada capacidad de fabricación que tendremos ante una demanda masiva, existen complejidades como la falta de espacios adecuados para las cargas criogénicas, la misma falta de camiones criogénicos para su transporte, la escasez de personal para la administración de las vacunas y las complejidades propias que supone el distanciamiento social para el sistema", ha añadido.

Ante estos retos que presenta el desarrollo de la demanda y para evitar las situaciones de desabastecimiento que se produjeron al inicio de la pandemia, la cadena de suministro sanitaria se está reconfigurando. El socio de McKinsey & Company, Álvaro Carpintero, ha revisado las estrategias que están siguiendo los operadores del sector para crear una cadena más resiliente ante el contexto generado por el Covid-19.

Según los datos de la consultora, el 93% de las empresas del sector están aplicando estrategias para ser más resistentes ante situaciones de tensión de la demanda a través de tres ejes: contando con dobles proveedores; incrementando el stock de productos críticos como los relacionados con el Covid; y regionalizando la cadena de suministros, trasladándolas de centros habituales como China e India hacia Europa.