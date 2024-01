Experto destaca que las Unidades Móviles de Cribado han ayudado a detectar cientos de casos de hepatitis C

Experto destaca que las Unidades Móviles de Cribado han ayudado a detectar cientos de casos de hepatitis C - UNIDADES MÓVILES DE CRIBADO

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El infectólogo del Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Pablo Ryan, destaca que las Unidades Móviles de Cribado (UMC) han cribado "a miles de personas, identificando a cientos con infección activa por hepatitis C que no habían buscado atención médica previamente".

En el año 2019 se puso en marcha la UMC con el objetivo principal de facilitar el acceso al diagnóstico de enfermedades infecciosas, incluyendo el virus de la Hepatitis C (VHC), el VIH y el virus de la Hepatitis B (VHB).

Desde su inicio, esta UMC ha ampliado progresivamente su alcance, comenzando en Madrid y extendiéndose a otras regiones de España, incluyendo Galicia, Asturias, Castilla y León, Valencia, Andalucía, y Castilla-La Mancha.

Esto ha permitido acercar el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C a colectivos vulnerables y con difícil acceso al sistema sanitario de gran parte del territorio nacional, incluyendo usuarios de drogas, migrantes y personas sin hogar, además de "ofrecer derivación y acompañamiento durante el tratamiento", afirma el doctor Ryan.

Además, las UMC también trabajan en la identificación de áreas, especialmente en grandes urbes, donde se concentran personas con alta prevalencia de estas infecciones y que tienen dificultades para acceder al sistema sanitario convencional.

CRIBADO EN POBLACIONES VULNERABLES

"Actualmente, es crucial enfocarse más en la búsqueda activa de individuos que tienen hepatitis C y aún no lo saben, así como de aquellos que, a pesar de estar diagnosticados, no pueden acceder al tratamiento debido a diversas barreras, como los usuarios de drogas inyectables, personas sin hogar, o aquellos en entornos de privación de libertad, donde el acceso al sistema de salud puede ser limitado o inexistente", explica el doctor.

En este contexto, las Unidades Móviles de Cribado "buscan y se acercan a estas poblaciones, realizando intervenciones sin prejuicios y de baja exigencia. Su equipo, acompaña al usuario durante todo el proceso, enfatizando la empatía y la confianza, que son fundamentales tanto para la curación como para la educación en prevención y reducción de daños. Además, las UMC llevan a cabo un enfoque socio-sanitario integral, conectando a los usuarios con redes de salud mental, adicciones y sanitarias", señala el doctor.

No obstante, afirma que todavía existen barreras para alcanzar los objetivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyendo la falta de acceso al diagnóstico y al tratamiento de la hepatitis C, así como el manejo de las reinfecciones.

Ante este contexto, el doctor Ryan defiende que "ahora es más importante que nunca mantener el impulso y desplegar todas las herramientas que han demostrado ser para diagnosticar y tratar a la mayor cantidad de personas posible. La Unidad Móvil de Cribado es una forma ideal y muy necesaria para alcanzar los objetivos de la OMS. Sin estrategias como las unidades móviles, España corre el riesgo de quedarse atrás en la lucha contra la hepatitis C".

Por este motivo, asegura que, "es necesario y urgente que las instituciones públicas, incluyendo consejerías y ayuntamientos, financien las Unidades Móviles de Cribado para asegurar su autonomía y alineación con los objetivos de salud pública".

"La dependencia actual de fondos privados limita su capacidad para servir efectivamente a las poblaciones vulnerables. Una inversión pública robusta garantizará un acceso más amplio y equitativo a los servicios de salud, esencial para el bienestar de nuestra comunidad", concluye.