Experto destaca la precisión del brazo robótico 'ExcelsiusGP' en neurocirugía y cirugía de columna

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El experto y miembro del servicio de Neurocirugía de La Paz, Víctor Rodríguez, ha destacado la precisión en neurocirugía y cirugía de columna que aporta el brazo robótico 'ExcelsiusGPS', que hasta la fecha ha realizado 50 procedimientos de columna vertebral en el centro madrileño.

"'ExcelsiusGPS' se usa principalmente para la implantación de tornillos transpediculares, que se utilizan en caso de inestabilidad mecánica de la columna vertebral debida a fracturas vertebrales traumáticas, fracturas vertebrales de causa tumoral o espondiloartrosis degenerativa, una patología que es cada vez más frecuente dado el envejecimiento poblacional y el aumento de pacientes de edad más avanzada", ha explicado Rodríguez.

Actualmente, se está empezando a utilizar en otras técnicas neuroquirúrgicas, como biopsias en tumores cerebrales, implantación de electrodos de estimulación en enfermedades como el Parkinson y registros de electroencefalografía para tratar la epilepsia.

Este brazo robótico, del Grupo PRIM, se utiliza por ahora en dos centros madrileños: el Hospital Clínico San Carlos (servicio de Traumatología - sección de Columna) y el Hospital de La Paz (servicios de Neurocirugía y Traumatología - fracturas pélvicas).

En este sentido, los pacientes de La Paz están participando en 'Eurospin', un estudio prospectivo y multicéntrico en el que están involucrados hospitales europeos, que compara parámetros como la precisión, la dosis de radiación y la mejoría clínica de los pacientes intervenidos mediante cirugía robótica y aquellos intervenidos con cirugía convencional.

Según el Grupo PRIM, desde la perspectiva del paciente, 'ExcelsiusGPS' presenta múltiples ventajas, ya que permite trabajar de forma simultánea al cirujano y la máquina, reduciendo así el tamaño de las incisiones, las infecciones postoperatorias y el tiempo de convalecencia.

Asimismo, el estudio preoperatorio que incluye este robot en su programación permite al especialista planificar al detalle la cirugía, para después llevarla a cabo en un grado de error inferior a 0,5 mm. y un acierto que alcanza el 96-100 por ciento, según los estudios publicados en el estudio.

Además, indican, una vez se adquiere experiencia con el robot, se reduce el tiempo de la intervención en un 10 por ciento en comparación con las técnicas convencionales, lo que a su vez contribuye a reducir por 4 veces la dosis de radiación a la que se exponen pacientes y equipo médico durante la operación.

Esta tecnología es aplicable a pacientes de todas las edades, incluidos niños y personas mayores. "A pesar de la complejidad de la lesión, la paciente pudo volver a caminar sin problemas 24 horas después de su intervención. Y, a menos de tres meses desde la cirugía, ya se ha reincorporado al trabajo y hace vida normal. En este caso en concreto, la precisión en la implantación de los tornillos ha sido fundamental para evitar lesiones neurológicas", ha señalado Rodríguez.

Para Manuel, paciente de 65 años con espondiloartrosis degenerativa, operarse ha supuesto poder volver a caminar. "Antes, tenía que pararme cada 300 metros, porque sentía un dolor que me agarraba toda la pierna, y al final, se me dormía todo el cuerpo de cintura para abajo. El miedo a caerme me había quitado las ganas de salir de casa. Para mí, y mi calidad de vida, operarme ha sido la mejor decisión", ha resaltado.

En cuanto al seguimiento posoperatorio, no existe un protocolo diferente al habitual. Los pacientes son valorados en consultas de seguimiento a las 2-3 semanas, a los 3 meses y al año. Los participantes en el estudio Eurospin realizan cuestionarios en los que se incluyen escalas de dolor y preguntas sobre la calidad de vida, con el fin de hacer un seguimiento clínico más estrecho y evaluar su evolución.