Experto califica de "fracaso de la salud pública" la falta de prevención en fracturas por osteoporosis

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internista Francisco López Medrano, del Hospital 12 de octubre, ha calificado de "fracaso de la salud pública" la falta de prevención de fracturas por osteoporosis, ya que se suministran los fármacos, como la vitamina D, "cuando ya es tarde".

"Tratamos la osteoporosis cuando ya ha habido fractura", ha lamentado, añadiendo que la prevención con medicación ahorraría "miles de millones de euros y mejoraría la calidad de vida de los pacientes de forma exponencial". Por ello, ha reclamado que los médicos de Atención Primaria (AP) puedan medir los niveles de vitamina D y tratar la hipovitaminosis, recordando que "todos los ensayos que han demostrado eficacia de los tratamientos de osteoporosis están hechos en combinación con vitamina D y calcio".

Así se ha pronunciado el especialista durante el encuentro 'Vitamina D: Controversias y evidencias 2021', organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), donde también ha estado presente la tesorera de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR), Carmen Sánchez. Sánchez, en la misma línea de López, ha reclamado que, a través de los análisis de sangre, se pueda constatar la cantidad de vitamina D de cada paciente. "La vitamina D es esencial para la prevención de caídas y fracturas, pero la mayoría desconoce su importancia en la osteoporosis", ha advertido la representante de la asociación de pacientes.

Así las cosas, Sánchez ha alertado de los problemas de adherencia que existen en estos pacientes. "Las personas con osteoporosis piensan que toman demasiadas pastillas; además, hay una creencia de que los productos de herbolario son mejores porque son más naturales, señal del desconocimiento de la importancia de la vitamina D para fortalecer el hueso", ha señalado.

En este sentido, Sánchez ha lamentado "el bombardeo" actual de alimentos enriquecidos con vitamina D, que no suplen las carencias en caso de déficit. "Si el paciente se involucra en su salud, será más difícil que abandone el fármaco, pero debe saber que los tratamientos son largos y que los beneficios no los van a notar a corto plazo", sostiene Sánchez, defendiendo la necesidad de una mayor información para los pacientes por parte de los profesionales. Por último ha añadido que, con los años, la piel pierde la capacidad de sintetizar la vitamina D, por lo que la exposición al sol no es suficiente.

En este punto, el doctor López ha aclarado que, cuando se habla de la vitamina D, realmente "nos referimos a 4 o 5 moléculas". "Lo que se sintetiza en la piel por los rayos del sol y con los alimentos es colecalciferol; por otro lado, hay una forma intermedia que se sintetiza en el hígado, pero que en realidad es lo que medimos en sangre, que es el calcidiol. Esta no es la forma activa, pues la forma activa es la que se sintetiza en el riñón y en otros órganos, que se llama cipriol. No son exactamente lo mismo". Así, ha recordado que en España se comercializan las dos primeras moléculas como suplementos.