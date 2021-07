Experto asegura que el "inhalador más verde" es el que puede usar "de verdad" el paciente

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El inhalador más verde es aquel dispositivo que puede usar el paciente y que lo va a hacer de verdad, por lo que no se define en función del dispositivo, ha dicho el reader in Respiratory Medicine and Consultat Physician, Omar Usmani, durante el webinar 'cambio climático y Salud Respiratoria', organizado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Y es que, prosigue, a nivel anual global, la emisión de GEI de los inhaladores en aerosol es solo del 0,05 por ciento del total de CO2. En este sentido, ha destacado la necesidad de tener en cuenta todo el ciclo de vida de los inhaladores para calcular su impacto medioambiental; desde su fabricación hasta su eliminación, y no solo centrarse en las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, durante el encuentro el especialista ha explicado que hay dos laboratorios que están desarrollando inhaladores pMDI con un nuevo propelente que, tal y como ha asegurado, reducirá la huella de carbono al equivalente de los DPI.

De igual forma, el máster en Evaluación de Riesgos Ambientales de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Gerardo Sánchez Martínez, ha indicado que el sector salud no debería pensar en cambiar las medicaciones de un paciente por cuestiones ambientales tan pobremente justificadas como las emisiones de los inhaladores.

EL PACIENTE, PROTAGONISTA EN MATERIA DE SALUD

La Organización Mundial de la Salud estima que entre 2030 y 2050 se producirán aproximadamente 250.000 muertes atribuidas a los impactos directos del clima, una cifra muy baja comparada con el tabaco, causante de ocho millones de muertes por año.

Por ello, durante el encuentro, también se ha hecho alusión a los pacientes, los principales protagonistas en materia de salud. "No hay que causarles ansiedad adicional. Si va a haber un cambio de dispositivo es necesario un consentimiento por parte del paciente. En todo este proceso, los pacientes son quienes van a usar el inhalador y nosotros tenemos que ser la voz de nuestros pacientes", ha insistido Usmani.

En representación de los pacientes, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (FENAER), Mariano Pastor, ha informado de que desde su organización están llevando a cabo una formación dirigida a paciente sobre los efectos de la contaminación en la salud. "Es importante actuar durante las primeras etapas de la vida de las personas, ya que esto garantizaría una sociedad distinta a la que tenemos, más consciente de los riesgos de los malos hábitos de la salud, de sus enfermedades y cómo actuar ante ellos", ha enfatizado.

En este sentido, el investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona, Josep Maria Antó, ha señalado que en tiempos de pandemia es legítimo pensar que esta crisis sanitaria y social que se está viviendo puede acabar interfiriendo "muy seriamente" con los esfuerzos para luchar contra la crisis del clima y por un medio ambiente mejor.

En la misma línea, la coordinadora del año SEPAR por la Calidad del Aire, Cambio Climático y Salud, Isabel Urrutia Landa, ha comentado que un mejor conocimiento de la trascendencia de este problema puede ser desencadenante de unos políticas medio ambientales eficientes basadas en una ética ambiental que se deba seguir.