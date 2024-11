Un experto alerta sobre la "creciente popularidad" de las inyecciones de tirzepatida para perder peso

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario del Sureste de Madrid y cirujano en el Hospital Quirón San Camilo de Madrid, Alfredo Alonso, ha expresado su preocupación por la "creciente popularidad" del fármaco tirzepatida entre el público general para perder peso, y ha subrayado la importancia de su uso responsable y bajo control médico.

"Es crucial recordar que este tipo de tratamientos están diseñados para perfiles específicos de pacientes que padecen obesidad y que, en muchos casos, ya han intentado otros métodos de control de peso sin éxito", ha declarado Alonso, quien ha añadido que "no están indicados para un uso generalizado sin la supervisión de un especialista, ya que los riesgos pueden superar los beneficios si no se emplean de forma correcta".

Así, Alonso ha hecho hincapié en que, aunque este tipo de inyecciones pueden ofrecer beneficios en casos controlados, el uso indebido de estos tratamientos puede tener efectos adversos graves para la salud. "Las indicaciones deben ser precisas y siempre bajo la monitorización de un equipo médico cualificado, que pueda evaluar no sólo los beneficios, sino también los riesgos individuales para cada paciente", ha enfatizado.

El experto ha asegurado que este tipo de medicación "no se debe administrar a pacientes que han tenido una pancreatitis previa y ni piedras en la vesícula". "Son inyecciones que se están popularizando para la obesidad y es evidente que no se pueden inyectar de forma alegre y no controlada. Nunca se deben administrar estos fármacos sin tener una analítica previa y una ecografía abdominal previa, además de haber historiado al paciente y haber excluido que haya tenido ningún cuadro de pancreatitis previo", ha incidido.

Alonso ha insistido en que este tipo de medicamentos no son una "solución rápida". "Es fundamental realizar un seguimiento médico constante para ajustar dosis y evaluar efectos secundarios; solo así se minimizan los riesgos de reacciones adversas", ha recalcado.

Este llamamiento a la precaución, según ha indicado el experto, se produce en un momento en el que la demanda de estos tratamientos aumenta, impulsada por el deseo de resultados rápidos sin considerar las posibles consecuencias para la salud. Así, ha reiterado la importancia de abordar la pérdida de peso de forma responsable y con la orientación de profesionales sanitarios.