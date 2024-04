Experto advierte de que "la mayoría" de pacientes con migraña no reciben el tratamiento adecuado

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El neurólogo en el Hospital Quirónsalud Clideba de Badajoz, Alberto González Plata, señala que la migraña es "la condición neurológica de consulta más frecuente y el dolor de cabeza más estudiado" pero que, aun así, se trata de una enfermedad infradiagnosticada y advierte de que esto hace que "la mayoría de esos pacientes no están recibiendo un tratamiento adecuado".

La SEN apunta a que esta falta de diagnóstico se debe principalmente a dos factores: quienes sufren migraña asocian los síntomas a otros tipos de dolor de cabeza y muchas personas creen que es una enfermedad que no tiene solución.

No recibir un tratamiento adecuado puede cronificar la enfermedad, con el riesgo de generar una discapacidad de mayor grado que la que se sufre cuando son episodios aislados. Por ello, los expertos recomiendan consultar un especialista cuando el dolor de cabeza comience a ser frecuente y a afectar a la calidad de vida del paciente, con el fin de que puedan obtener un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado.

En este sentido, el especialista de Clideba aclara que los tratamientos contra la migraña se dividen en dos grupos: sintomáticos y preventivos. El tratamiento sintomático es aquel destinado a utilizar en el momento en el que se tiene una crisis, con el objetivo de paliar el dolor en el menor tiempo posible. "Para ello recomendamos fundamentalmente los fármacos antinflamatorios y los triptanes, que son unos analgésicos especialmente diseñados para la migraña", explica.

Por otra parte están los tratamientos preventivos, donde cada vez se encuentra un mayor número de opciones. Estos tratamientos se aplican a base de fármacos que, tomados con una pauta regular, "pretenden reducir el número de días de dolor es un mes, así como la intensidad de cada una de estas crisis".

De entre todas las opciones para el tratamiento de la migraña, desde hace unas semanas está disponible en el mercado un nuevo fármaco que ha revolucionado la manera de afrontar esta enfermedad. La principal novedad es que se trata de un fármaco eficaz tanto para cuando se sufre una crisis aislada como para usar de forma preventiva, aunque no está recomendado para todo tipo de pacientes.

El doctor González Plata recuerda que este fármaco está indicado para aquellos pacientes "que presentan entre cuatro y catorce días de migrañas en un mes y que, además, hayan probado otros tratamientos preventivos más clásicos, habiendo tenido ineficacia o mala respuesta a estos".

Si bien es cierto que un alto porcentaje de paciente no responde de la manera deseada a otras terapias, ya sea por ineficacia o mala tolerancia, el neurólogo insiste en destacar que el novedoso fármaco "de inicio no va a estar disponible para cualquier situación clínica y su uso, por el momento, no será de primera opción en la modalidad preventiva".

No obstante, el especialista de Quirónsalud destaca los avances de este nuevo tratamiento supondrán una importante mejora en la calidad de vida de muchos pacientes que hasta ahora no tenían una opción así a su alcance. "La diferencia de este fármaco con los que ya había en el mercado es que te permite tomarlo por vía oral y que carece de efectos adversos importantes, según los ensayos clínicos", afirma.