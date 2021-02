Experto advierte de que las cifras de ingresos en UCIs serán "problemáticas" dos semanas más

BILBAO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Microbiología de UPV/EHU, Guillermo Quindós, ha advertido de que aunque el número de nuevos infectados por covid-19 parece estar estabilizándose, las cifras de ingresados en UCIs serán "problemáticos y podrían incluso tener en un ligero aumento" durante dos semanas más.

En declaraciones a Onda Vasca, recogidas por Europa Press, Quindós ha analizado la pandemia de covid-19 y ha subrayado que "los virus mutan", de tal forma que las nuevas variantes de covid-19 son "más contagiosas".

Tras lamentar que "la movilidad y las reuniones familiares de las Navidades" han traído consigo la actual cifra de contagios de covid-19, Quindós ha confiado en que no se cometa "la misma imprudencia y error de cara a la Semana Santa". "Que nos lo tomemos esta vez con más seriedad y cumplamos todos las restricciones para conseguir doblegar la curva", ha añadido.

En este contexto, ha considerado que en las últimas jornadas se está "estabilizando el número de infectados", pero todavía falta por estabilizarse el número de personas que están en los hospitales o en las UCIs. "Tenemos por delante un par de semanas en que estos números serán problemáticos y podrían incluso ir en un ligero aumento", ha sostenido.

Por otro lado, ha incidido en las dificultades que genera la campaña de vacunación por la falta de dosis suficientes, aunque ha asegurado que en Euskadi, "aparentemente, estamos haciendo las cosas de manera correcta". "Hemos sido prudentes con la reserva de la segunda dosis porque hemos visto que había escasez de suministro", ha incidido.

De este modo, ha afirmado que si se pudiera tener el programa de vacunación "claro y con las etapas fijas", sin que faltaran dosis, "lo ideal sería alcanzar una cobertura suficiente entre quienes han pasado la infección más inmunizados a finales de verano".

"Hasta que lleguemos a ese momento no se puede pensar que no hay que mantener las distancias o no usar las mascarillas. Hay que mantener una disciplina, también mental", ha remarcado.