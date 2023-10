Expertas abogan por el abordaje multidisciplinar y la educación del paciente para diagnosticar FP en artritis reumatoide

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diferentes profesionales sanitarios resaltan la importancia del abordaje multidisciplinar y la educación del paciente para lograr un diagnóstico precoz de fibrosis pulmonar (FP) en personas con artritis reumatoide y mejorar su calidad de vida, en la clausura de la campaña 'Dale voz a la fibrosis pulmonar. Tú llevas la batuta', organizada por Boehringer Ingelheim.

La neumóloga del Hospital del Mar, la doctora Eva Balcells, ha explicado que "la artritis reumatoide puede producir inflamación en el pulmón, pero también puede producir formas muy graves, como la fibrosis pulmonar, que precisa de un abordaje específico".

En algunas personas los síntomas de fibrosis pulmonar pueden permanecer estables, mientras que en otras pueden empeorar rápidamente. Por ello, la doctora Eva Balcells ha señalado que "a partir del diagnóstico de fibrosis pulmonar, hay que hacer un seguimiento muy estrecho del paciente porque hay un pequeño porcentaje de pacientes en los que la fibrosis pulmonar puede empeorar y entonces el manejo puede ser diferente". En cualquier caso, ha remacardo que "siempre será un manejo multidisciplinar de acuerdo con el reumatólogo".

A menudo, el primer síntoma de la enfermedad pulmonar intersticial es la tos, que suele ser seca, y si la enfermedad empeora puede aparecer dificultad para respirar, incluso con las tareas cotidianas. "Diagnosticar la afectación pulmonar pronto y correctamente es muy importante porque estos pacientes presentan una mayor mortalidad que los pacientes que no la tienen", ha recordado por su parte la reumatóloga del Hospital del Mar, la doctora Carolina Pérez.

Las personas con artritis reumatoide a menudo están cansadas y pueden sentir dificultad para respirar por realizar más esfuerzos a causa del dolor articular. Sin embargo, la doctora Carolina Pérez ha insistido en que es fundamental 'educar' al paciente sobre la posible afectación pulmonar y consultar cualquier signo de tos o fatiga con el médico de referencia.

"El paciente acude al reumatólogo para el dolor en las articulaciones y cree que no debe explicarle si padece tos o se ahoga. En este sentido, hay que 'educarlo' y explicarle que, si tiene tos de forma continua o cansancio -no un cansancio como el que experimentamos si no hemos dormido, sino un cansancio asociado al no poder hacer algo por falta de aire- hay que decírselo al reumatólogo o al médico de atención primaria. Por supuesto, en el ámbito hospitalario también es importante que los profesionales piensen en el diagnóstico precoz y ausculten al paciente", ha detallado.

Asimismo, la doctora Pérez ha señalado que la idea de una colaboración entre reumatólogos y neumólogos es que, "en vez de esperar a que el paciente diga que tiene tos, se haga un estudio previo a pacientes asintomáticos que no tienen ninguna molestia, pero que sí tienen una serie de factores que nos indican una predisposición a una mayor afectación pulmonar".

Desde los reumatólogos o médicos de atención primaria que pueden ser la primera puerta de entrada de un paciente con artritis reumatoide al hospital, pasando por los neumólogos y radiólogos especialistas en el diagnóstico de fibrosis pulmonar, o el rol que juega enfermería en la educación y seguimiento del paciente, son muchos los profesionales que intervienen en el manejo de fibrosis pulmonar y que se coordinan en todas las etapas por un objetivo común.